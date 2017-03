The Big Bang Theory renovó por dos temporadas

'The Big Bang Theory' contará con dos temporadas más. CBS y Warner Bros Television han renovado la popular sitcom, que tendrá 48 episodios más y llegará hasta la temporada 12. El anuncio llega después de duros meses de negociación y aún con dos actores del reparto principal con los que no se ha llegado a un acuerdo.Según informa The Hollywood Reporter, la renovación se ha conseguido tras duros meses de negociación con los miembros del reparto original. El gran obstáculo era que Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar y Simon Helberg, cobran un millón de dólares por episodio, aunque los cinco han acordado reducirse el sueldo en 900.000 dólares para que las otras dos estrellas de la ficción, Mayim Bialik y Melissa Rauch, puedan subir sus salarios, actualmente ganan 200.000 dólares por episodios, una cifra muy por debajo de sus otros compañeros de reparto.