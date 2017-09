The Big Bang Theory cumple una década

En marzo pasado, se inició un ciclo que se ha repetido por cierto tiempo durante la última década: la negociación de los contratos del elenco de The Big Bang Theory, de la cual, obviamente, depende siempre el futuro de la serie. El proceso nunca es fácil para Warner Bros. Television -el estudio a cargo de la producción- ya que los protagonistas de la serie son los actores mejor pagados del cable básico actual.





La sorpresa fue un desenlace casi inédito en la pantalla chica: los cinco miembros originales del elenco, Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) y Kunal Nayyar (Raj), aceptaron bajar sus sueldos, por entonces de un millón de dólares por episodio, con tal de que sus compañeras Melissa Rauch (Bernardette) y Mayim Bialik (Amy), quienes se sumaron en el tercer ciclo pero desde entonces han ascendido a roles tan centrales como el resto, tuvieran un aumento de sueldo.

Una negociación así por parte de un elenco no se veía desde Friends, cuando tanto David Schwimmer (Ross) como Jennifer Aniston (Rachel) aceptaron bajar sus sueldos con tal de igualar el salario del resto de sus compañeros. Pero The Big Bang Theory más de una vez ha seguido a Friends en su ruta al éxito: una comedia centrada en un grupo de amigos que se transforma en un fenómeno cultural y en toda una maquinaria económica en la pantalla chica, donde sus actores pueden negociar sus contratos en bloque.

En sus diez años al aire -la serie cumple una década el 24 de septiembre- las aventuras de Sheldon y compañía lograron consolidarse como una de las series más exitosas del Siglo XXI. Durante la temporada 2016-2017 nuevamente se quedaron con el título de la producción más vista en la TV norteamericana, y sólo a través de venta de derechos de distribución de la serie Warner ha recibido mil millones de dólares.

Era un mundo distinto cuando la serie comenzó en 2007 y presentó por primera vez su premisa de un grupo de amigos nerds, fanáticos de las historietas, la ciencia y el espacio, más una guapa vecina que termina frente a todo pronóstico siendo parte del conjunto.





En ese entonces, Marvel no había lanzado ni su primera película de su "universo cinematográfico", El Caballero de la Noche no llegaba a los cines, Star Trek no estaba ni en la pantalla grande ni chica y la Comic Con no era el principal evento de la industria del entretenimiento.





La serie no sólo antecedió la invasión del mundo geek haría en la cultura popular en la década siguiente -durante su primera temporada, el periódico The New York Times observó que la serie era "una nueva oportunidad para los nerds"-, sino que además transformó a los nerds en el nuevo cool y en un grupo de público cuyos intereses se transformaron en algo fundamental para los estudios de Hollywood, derivando en lo que la prensa anglosajona ha nombrado como "la cultura del fan": un público en donde el espectador, a lo Sheldon Cooper, siente propiedad por sobre las películas y series de temas que les interesan (y está dispuesto a gastar dinero en ello).





Todo además superando una tibia recepción crítica de su primera temporada: "No hay mucho que rescatar aquí", afirmó la revista Entertainment Weekly en 2007, mientras que el portal AV Club aseguraba: "Es difícil pensar que exista una comedia tan aburrida".





El 1 de octubre, a las 21.30 horas se estrenará en Latinoamérica la temporada número 11 de The Big Bang Theory, a través de Warner Channel. El mismo canal hará una maratón el 24 de septiembre de capítulos de la serie elegidos por los fanáticos (se puede votar en la página de Warner Channel). La serie está renovada para una temporada 12, que se rumorea será la última. Pero también se declaró el final anticipado de Friends dos ciclos antes de que sucediera efectivamente; todo dependía de un aumento de sueldo.





Fuente: La Tercera