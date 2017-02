The Batman ya tiene director para dirigirla

La película individual de Batman dentro de Universo Extendido de DC (DCEU) parecía sufrir una serie de contratiempos de los que le iba a costar reponerse. Primero, Ben Affleck, el actor que da vida al enmascarado, se bajó de la dirección. Después, cuando todo indicaba que Matt Reeves iba a tomar ese lugar, varios medios estadounidenses dieron por muertas las negociaciones y su mundo se desmoronaba. Sin embargo, ahora se confirma que tomará las riendas del largometraje en solitario del protector de Gotham.



Toby Emmerich, President y Chief Content Officer de Warner Bros. Pictures Group, comunicó la noticia y se mostró encantado con la contratación. Por su parte, el realizador de "El planeta de los simios: Confrontación" (Dawn of the Planet of the Apes) no ocultó su fanatismo por el personaje que ama desde niño y dijo: "Estoy muy honrado y emocionado de trabajar para traer este nuevo acercamiento épico y emotivo del Cruzado de la Capa".



Entretanto, "Batfleck" lo recibió con un mensaje en su cuenta de Twitter que tuvo miles de likes y de retweets. "Bienvenido a la Baticueva", escribió el también guionista junto a Geoff Johns de esta esperada cinta que aún no tiene fecha de rodaje ni de estreno, aunque sí confirmados a J.K. Simmons como el Comisionado Gordon, Jeremy Irons cual Alfred y Joe Manganiello para dar vida a Deathstroke.



¿Otro film en el DCEU?

Esta no fue la única novedad dentro para los seguidores de los superhéroes de DC. En las últimas horas, comenzó a circular que Chris McKay, responsable de "LEGO Batman: La Película" (The LEGO Batman Movie), se hará cargo de una producción de Nightwing/Dick Grayson, el primer Robin. Si bien no hubo hasta el momento palabras del cineasta, sí se dedicó a retwittear artículos y publicaciones de usuarios.