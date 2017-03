The 100: renuevan la serie por una quinta temporada

The CW vivirá la perdida de una de sus series insignia, una de esas ficciones que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, pero a la que ya le ha llegado la hora de despedirse de los espectadores, The Vampire DiariesPero como este día no tiene que ser solamente triste, la cadena ha decidido que es el momento de anunciar la renovación de otra de sus series veteranas, Los 100

Tal y como informa Deadline, la cadena ha decidido darle a la serie creada por Jason Rothenberg una nueva temporada, la quinta. Esta tanda de episodios está compuesta por 13 episodios que se comenzarán a emitir en primavera -la cuarta temporada que está actualmente en emisión, se estrenó el pasado 1 de febrero-.

De esta forma, Los 100 se suma a la lista de renovaciones ya anunciadas por The CW, que este año ha decidido adelantarse a los Up Fronts de Mayo.