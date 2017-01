¿Te gustan las bandas sonoras de Trainspotting 2?

Nadie puede recordar Trainspotting sin que se le venga a la cabeza esa electrónica martilleante del tema de Underworld «Born Slippy». En la segunda parte, que llegará a la gran pantalla el 3 de marzo, no faltará ese clásico de los noventa. Además, y según se filtró (de manera interesada o no) a esa canción le acompañará la siguiente banda sonora:



Lust for Life (The Prodigy Remix) – Iggy Pop



Shotgun Mouthwash – High Contrast



Silk – Wolf Alice



Get Up – Young Fathers



Relax – Frankie Goes to Hollywood



Eventually But (Spud's Letter to Gail) [feat. Ewen Bremner] – Underworld



Only God Knows – Young Fathers



Dad's Best Friend – The Rubberbandits



Dreaming – Blondie



Radio Ga Ga – Queen



It's Like That – Run DMC vs. Jason Nevins



(White Man) in Hammersmith Palais – The Clash



Rain Or Shine – Young Fathers



Whitest Boy On the Beach – Fat White Family



Born Slippy – Underworld



La lista se subió antes de tiempo a Amazon y los seguidores no tardaron en hacer capturas, sabedores de que quizá era un error. Así fue: horas después se eliminó de la página oficial, sin embargo ya era público. Además, y por si no era suficiente, Irvine Welsh, el autor de Porno, el libro en el que se basa esta segunda película, lo confirmaría en Twitter.