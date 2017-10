Syfy adquirió los derechos de Futurama. La cadena de televisión se lanza de lleno a la animación comprando los derechos de emisión de una de las series de culto más famosas de los últimos años, una ficción que Matt Groening creó tras el éxito de Los Simpson, y que le ha reportado críticas más positivas que la serie de Springfield.





Tal y como informa el sitio Deadline, la cadena ha firmado un acuerdo no-exclusivo durante varios años que le permitirá emitir los 140 episodios de la serie en calidad HD, el estreno de estos se producirá durante el fin de semana del 11 de noviembre y se mantendrá en emisión todos los lunes y martes de 8 de la noche a 2 de la mañana, además de los domingos por la mañana de 8 a 11 de la mañana.





Lo que no está confirmado es si, además de la emisión de todos los capítulos ya emitidos de la serie, Syfy planea revivirla con una nueva temporada. De ser así sería su segundo renacer, y es que, tras la cancelación de la serie en 2003 por Fox, los responsables de la serie decidieron crear cuatro películas que continuasen la historia de Fry, Leela y Bender. Posteriomente, en 2010, la cadena Comedy Central decidió recuperar la serie y hacer dos nuevas temporadas, al tiempo que las mencionadas cuatro películas eran consideradas como una quinta temporada y emitidas fragmentadas en episodios.





Este nuevo renacer no gozó del apoyo del público, por lo que una vez más Groening se vio obligado a despedirse de la serie en 2013 con una nueva cancelación, ¿cuáles son los planes de Syfy entonces?





Por lo que se sabe, Futurama se une a la mezcla de series como The Expanse, The Magicians y Channel Zero, y las nuevas Krypton, una precuela sobre Superman, y Nightflyers, una ficción basada en la novela de 1990 de George R.R. Martin, Tremors. ¿se vienen también nuevos episodios de Futurama?





Fuente: Sensacine