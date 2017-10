"S.W.A.T." llega a FOX

Inspirada en la icónica serie de televisión de 1975 producida por Aaron Spelling y Leonard Goldberg, y en el largometraje de 2003, el martes 7 de noviembre a las 22, FOX presenta en América Latina "S.W.A.T.", un policial adictivo ambientado en la ciudad de Los Ángeles que recorre la política, las controversias y las relaciones románticas dentro de la fuerza.





Una serie de acción dramática que provee una mirada de los hombres y mujeres que forman parte de la unidad de elite S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics), del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).





Compuesta por 13 episodios de 1 hora, "S.W.A.T." sigue al ex Infante de Marina y flamante Teniente de la unidad, Daniel "Hondo" Harrelson (Shemar Moore, "Criminal Minds"). Nacido y criado en un barrio marginal de la ciudad de Los Ángeles, Hondo ha sido recientemente ascendido a líder del equipo S.W.A.T. y deberá dirigir a la unidad táctica en la aplicación de la ley en la ciudad. Dividido entre la lealtad a donde fue criado y la lealtad a sus hermanos de azul, Hondo tiene todo lo necesario para ser un gran líder y el puente de la división entre sus dos mundos.





S.W.A.T | Acción | Canal Fox



La unidad de elite de Hondo incluye a David "Deacon" Kay (Jay Harrington, "Private Practice") un experimentado Oficial S.W.A.T. que siempre pone al equipo primero, a pesar de sentirse frustrado por no haber ganado el puesto de líder en el equipo; Jim Street (Alex Russell, "Chronicle"), un nuevo miembro engreído pero prometedor del grupo; Christina "Chris" Alonso (Lina Esco, "Kingdom"), un oficial calificado y entrenador canino del equipo; y Dominique Luca (Kenneth Johnson, "Sons of Anarchy") un experto conductor que les permite entrar y salir de situaciones de alto riesgo. Supervisando la unidad, se encuentra Jessica Cortez (Stephanie Sigman, "Miss Bala"), la capitana de L.A. Metro y jefa directa de Hondo que valora su trabajo por encima de todo, incluyendo su relación romántica secreta con el Teniente.





El equipo de Hondo tiene una intensa rivalidad con otra unidad basada en L.A. dirigida por Mumford (Peter Onorati, "This Is Us"), un líder agresivo a quien le gusta hacer las cosas a su manera.





Con la ciudad en crisis luego de un disparo accidental a un adolescente inocente, Hondo, un residente de toda la vida del sur de Los Ángeles, se encuentra entre defender su trabajo y a la misma vez ayudar a su comunidad. Él tendrá que hallar una manera de conciliar estos dos mundos y llevar ante la justicia a una banda mortal de anarquistas, antes de que logren que la ciudad se destruya a sí misma.





Con un fuerte elenco, "S.W.A.T." dará a los espectadores una mirada única a la camaradería que existe entre un grupo de hombres y mujeres dedicados que ponen sus vidas en riesgo por el bienestar y la seguridad de su comunidad.





Los autores y productores de algunas de las más aclamadas series de televisión y películas de acción colaboran en esta remake de alto nivel de "S.W.A.T." entre los que se cuentan: Shawn Ryan ("The Shield"), Aaron Rahsaan Thomas ("CSI: NY"), Neal Moritz ("Prison Break"), Pavun Shetty ("New Girl"), Marney Hochman ("Timeless"), Danielle Woodrow ("Sons of Anarchy") y Justin Lin ("The Fast and the Furious" 3-6).





El martes 7 de noviembre a las 22.00 hs., FOX presenta en América Latina "S.W.A.T.", un procedural intenso y lleno de acción que cosechará fanáticos en toda la región.





Fuente: Prensa FOX.