Susto en ShowMatch: Â¡Marcelo Tinelli se quedÃ³ sin voz y tuvo que ser reemplazado

Mal momento para Marcelo Tinelli quien anoche, en plena conducción del Bailando, sufrió un problema de salud que lo dejó fuera de pantalla y con el reemplazo de Moria Casán.

Todo sucedió en medio de la presentación de una publicidad: "El dolor de garganta es tremendo, me está matando... Alguien que me ayude, eh...", anunció Tinelli, mostrando claras señales de no poder continuar.

"Cerrada la garganta, señores", dijo Marcela Feudale.

"Alguna que venga a ayudar acá, porque me está costando mucho", pidió Marcelo, y Moria Casán que ya se acercaba a socorrer al cabezón.

