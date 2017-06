Susto con el gran guitarrista Luis Salinas: su estado de salud

El sábado por la noche el mundialmente reconocido guitarrista argentino, Luis Salinas, realizó el primero de una serie de cuatro conciertos programados en el Centro Cultural Torquato Tasso, en el barrio porteño San Telmo.



Durante la presentación el músico sufrió convulsiones arriba del escenario producto de un pico de hipoglucemia, lo que causó una gran conmoción entre los familiares y el público presente.



Según informan desde el entorno del guitarrista "Luis ya se encuentra estable y en observación en una clínica privada de la Capital Federal".



Salinas comenzaba una agenda muy intensa, ya que cada sábado tendría un repertorio completamente distinto, centrado en uno de los géneros que domina el eximio guitarrista nacido en Monte Grande.



"Cada noche tendrá su estilo: funky y latin jazz, salsa y candombe, tango y folklore, y para cerrar, una bien variada -cuenta Salinas-. Este ciclo tiene una explicación, un fundamento: yo luché toda mi vida para ser libre, como persona y como artista. Y me costó muchos años establecerme, afirmarme. Siempre te catalogan: si hacés esto, no podés hacer aquello. Y a mí me gustan muchos estilos de música, porque los escucho desde muy chico y soy básicamente una consecuencia de eso. De ahí salen mi forma de componer y de tocar. "



"Por suerte, las cosas cambiaron. Después de haber ganado siete premios Gardel con repertorios muy diferentes, de haber tocado con decenas de artistas de muy diferentes ondas y de estar nominado al Grammy por discos también muy distintos, todo eso aflojó un poco. Hoy ya no me tratan de ubicar en un lugar porque puedo estar en muchos. Me costó años, pero lo conseguí y voy a celebrarlo."



Fuente: El Diario 24