Superman tendrá un rival muy poderoso

Dwayne Johnson está entusiasmadísimo con unirse el Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés). "The Rock", tal como el mundo lo conoce, se pondrá en la piel de Black Adam y espera poder enfrentarse dentro de algún tiempo no solo a Shazam, sino también al Superman que encarna Henry Cavill desde 2013.



En charla con Fandango, el actor explicó que hay una gran sorpresa en camino sobre cuándo y cómo será introducido su personaje. Luego, al ser consultado sobre si tendrá una pelea contra el Hombre de Acero, respondió con una sonrisa: "Un buen día. Eso va a llegar". El momento es una incógnita, pero esperamos tener novedades pronto.



Respecto a quién debería darle vida a Shazam, Johnson dijo a We Got This Covered que tiene un actor en mente. "Voy a soltar un nombre para ver cómo reaccionan los fans. Es un tipo que conocí y pensé: '¡Es genial! Es más grande de lo que imaginaba'. Al irme, lo comenté con nuestro productor y ambos nos miramos y dijimos: '¿Podría ser Shazam? Sí'. No voy a decir su nombre, pero diré 'El Llanero Solitario' (The Lone Ranger)", apuntó en clara alusión a Armie Hammer, quien curiosamente suena para ser Hal Jordan en "Green Lantern Corps".



Fuente: TNTLA