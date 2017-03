Superman 2 busca nuevo director

Warner sigue adelante con la secuela de 'El Hombre de Acero'. Tras saber que se está escribiendo el guion, faltaba por conocer cuáles son los nombres que se barajan para dirigir la secuela de la cinta dirigida por Zack Snyder en 2013. Pues bien, el estudio se encuentra en conversaciones preliminares con Matthew Vaughn, director de películas como 'X-Men: Primera generación' o 'Kick-Ass'.

Según informa Collider, el realizador de 'Kingsman: Servicio secreto' ha iniciado conversaciones con Warner para dirigir la secuela de Superman. El medio deja bien claro que son "conversaciones preliminares", lo que indica que no hay nada cerrado ni ningún tipo de acuerdo, lo que implica que Vaughn podría no dirigir la secuela. No obstante, el mismo medio comenta que, aunque finalmente no dirija 'El Hombre de Acero 2', Warner quiere que Vaughn se haga cargo de la dirección de otro proyecto del Universo Cinematográfico de DC.