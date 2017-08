Suar y Julieta Díaz traen una comedia

Adrián Suar continúa mostrando su faceta de comediante y junto a Julieta Díaz presentó la película "El fútbol o yo", que se estrena el jueves 10 de agosto, la nueva comedia romántica que pretende continuar con el éxito de "Me casé con un boludo" y "Un novio para mi mujer".





Pese a que ambos filmes arañaron los dos millones de espectadores, el titular de Pol-K sostuvo que esta era una idea que estaba trabajando junto al director y coguionista, Marco Carnevale desde, por lo menos, antes de "Me casé...".

futbol1.jpg



"Hace mucho que no había una película de fútbol. Es un tema que me toca de cerca porque soy fan del deporte. Pero ojo, no tanto como el personaje", comentó risueño el actor que cumple 20 años en la pantalla grande desde su debut en "Comodines", en un encuentro con Télam y otros medios.





Pedro (Suar) es un "futbolhólico", que mira partidos en todo momento: en el trabajo, en el velorio de la abuela de su esposa Verónica (Díaz), durante las comidas familiares y hasta programa la televisión a la madrugada por un encuentro en Qatar.

futbol2.jpg



La mujer, en tanto, se encuentra a punto de cumplir 40 años y está sumergida en una crisis existencial que se resume en la frase "qué hice con mi vida".