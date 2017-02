Sturgill Simpson y Chance the Rapper actuarán en los Grammy

Los nominados Sturgill Simpson y Chance the Rapper actuarán en la ceremonia de los premios Grammy, anunció la Academia de la Grabación el jueves.



William Bell, igualmente nominado, y los galardonados Little Big Town y Gary Clark Jr. también se presentarán en la gala del 12 de febrero que se transmitirá en vivo por la cadena CBS.



Previamente se habían anunciado números de Adele, Bruno Mars, the Weeknd, Daft Punk, A Tribe Called Quest, Alicia Keys y Dave Grohl.



Simpson está nominado a álbum del año y mejor álbum de música country por "A Sailor's Guide to Earth". Chance the Rapper cuenta con siete candidaturas, tres de ellas a mejor canción de rap.



"Es importante para la Academia de la Grabación que el escenario de los Grammy traiga a artistas de todas las disciplinas y géneros, y nos enorgullecemos de poder elevar lo mejor de la música y al mismo tiempo presentarle al público sonidos y canciones que no había escuchado antes", dijo el director ejecutivo de la academia, Neil Portnow, en un comunicado.



Beyonce, que el miércoles anunció que está embarazada de mellizos, encabeza la lista de nominados con nueve menciones que incluyen tres en las principales categorías: álbum, canción y grabación del año. Adele, nominada a cinco premios, también figura en esos apartados.



James Corden será el anfitrión de la ceremonia, en su 59na edición, que se realizará en el Staples Center de Los Ángeles.



También se subirán al escenario Carrie Underwood, John Legend, Metallica, Maren Morris, Keith Urban y Anderson Paak.