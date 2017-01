Stranger Things iba a ser muy violenta

'Stranger Things', la serie de Netflix que se ha ganado a pulso a millones de seguidores en todo el mundo, podría haber tenido un tono mucho más adulto. Por supuesto que este hecho se debe a la gran protagonista de la serie, Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Y es que como ya se sabe la adorable niña, amante de los gofres Eggo, esconde una fuerza increíblemente peligrosa.

La pandilla de 'Stranger Things' fue la gran protagonista en los Globos de Oro. El rap de Eleven y la extraordinaria resurrección de Barb (por la que los fans sigue pidiendo justicia) fueron dos grandes momentos de la ceremonia. No obstante, la serie no se llevó ni un premio en la gala. Durante la alfombra roja, los showrunners de la ficción, Matt Duffer y Ross Duffer, revelaron a Vulture cómo iba a ser la serie en un principio.

"El personaje de Eleven, la clase de poderes que tiene y que sea una protagonista tan violenta, esto no es 'E.T., el extraterrestre'. No es una situación feliz/agradable. Ella asesina a personas, les mata brutalmente", explicó Ross. "El guión original era mucho más violento. El personaje de Winona Ryder no paraba de soltar tacos. Pero finalmente nos pareció algo innecesario. No siento que hayamos sacrificado nada por bajar ligeramente el tono".