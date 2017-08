Starsky y Hutch ya tiene director

El cineasta James Gunn, que dirigió las dos películas de "Guardians of the Galaxy", está preparando una nueva versión televisiva de la famosa serie policial "Starsky and Hutch", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.





Gunn se encargará de escribir este proyecto para la pequeña pantalla, junto a su hermano Brian Gunn y su primo Mark Gunn, y no se descarta que también se ocupe de dirigir esta serie que producirá Sony Pictures Television.





Gunn también estará involucrado como productor ejecutivo en esta show televisivo que, por ahora, no cuenta con actores fichados para su reparto.





Liderada por David Soul y Paul Michael Glaser como la pareja de policías protagonista, "Starsky and Hutch" fue una de las series estadounidenses más populares de los años 70.





En 2004, Ben Stiller y Owen Wilson encabezaron una versión fílmica de "Starsky and Hutch" que dirigió Todd Phillips, el responsable de la trilogía de comedias de "The Hangover".





Fuente: EFE