Star Wars: así abandonará Kylo Ren el lado oscuro

Ahora que sabemos que Disney no resucitará a la Princesa Leia para el «Episodio IX» es turno para las especulaciones y teorías sobre qué salida tendrá el personaje interpretado por Carrie Fisher, fallecida el pasado mes de diciembre. La actriz sí intervendrá en «Episodio VIII», del que ya había terminado de rodar todas las escenas.



Esta semana sabíamos que Lucasfilm y Disney no harán uso de la tecnología para recrear al personaje interpetado por Carrie Fisher en la exitosa saga, por lo que todo parece apuntar a que los guionistas ofrecerán en «Episodio IX» una explicación a la ausencia de Leia Organa en la historia.



Una de las muchas teorías fans sobre Star Wars viene a decir ahora que el personaje de Leia Organa también morirá en «Epidio IX». Su muerte, dicen los seguidores, cambiará a Kylo Ren (Adam Driver) para siempre y le hará abandonar el lado oscuro de la Fuerza como tributo a su madre.



Ya se sabe que las teorías de los fans de cualquier película o serie de televisión no siempre tienen una base sólida. Hace tan solo unos meses también se hizo bastante famosa la hipótesis de que Jyn, el personaje de Felicity Jones en «Rogue One: Una historia de Star Wars», es la madre de Rey, protagonista de «El despertar de la Fuerza». La propia Daisy Ridley, que interpreta a Rey en el filme, no tardó en desmentir la afirmación: «No lo digo en broma, chicos, pero sólo porque sea blanca y tenga el pelo castaño... no quiere decir que sea mi madre», aseguró durante una entrevista a MTV.