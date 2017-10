Spielberg reeditará "Amazing stories"

La serie de ficción y horror de Steven Spielberg conocida en Latinoamérica como 'Cuentos asombrosos' será reeditada por Apple, ya firmaron el acuerdo





Aunque la NBC no le renovó el contrato a Steven Spielberg tras dos años de emitir 'Cuentos asomobrosos' ('Amazing Stories') entre 1985 y 1987, Apple se fijó en esta serie de ficción y horror para compararle los derechos al director y reeditarla. ¿Será que confían más en las 12 nominaciones a los Premios Emmy que recibieron durante su transmisión?





La primera temporada de la serie tuvo 24 capítulos y la segunda temporada 21, en esta ocasión Apple solo está interesada en 10 episodios. ¿Cuáles serán los elegidos? Probablemente se incluyan: 'Mummy Daddy' (La momia papito), 'The Mission' (La misión) y 'Go to the Head of the Class' (No pierdas la cabeza) que se eligieron para una proyección cinematográfica en 1986.

Amazing Stories (Cuentos Asombrosos) Intro



Un ejecutivo del proyecto, comentó para el Wall Street Journal, que el presupuesto para la reedición de la serie sería de más de 5 millones de dólares por episodio, con el que Apple busca darle batalla a Netflix y Prime Video de Amazon con las producciones por streaming.