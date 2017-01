Spider-Man y Gamora estarán en Vengadores: Infinity War

Marvel se prepara para su "más difícil todavía" con 'Vengadores: Infinity War'. Aunque ya hemos visto a la Casa de las Ideas juntar a un número demencial de personajes protagonistas varias de sus películas, ninguna va a ser tan loca como la batalla definitiva de sus personajes contra Thanos. ¿Tendrán todos espacio en pantalla o les quedará una colección de cromos sin orden ni concierto?

Ahora tenemos la confirmación de dos personajes más que se suman a las filas de los Vengadores. Uno de ellos es nada menos que Spider-Man. Lo confirma un perfil de Tom Holland publicado en la revista L'uomo Vogue en la que afirman que su contrato con Marvel abarca tres películas del Hombre Araña y 'Vengadores: Infinity War'. Visto el revuelo que levantó con su aparición en 'Capitán América: Civil War', estaba claro que no se iba a perder la gran guerra.

La otra en sumarse a la fiesta es Gamora, compañera de aventuras de Star-Lord en 'Guardianes de la Galaxia'. La propia Zoe Saldana ha sido la que lo ha confirmado en una entrevista con MTV en los Globos de Oro: "No sé cuándo me van a dejar leerlo (el guión). No es que espere las cinco horas de maquillaje verde, pero cada vez que llego al set me siento feliz y afortunada por estar ahí".

Aunque ya habían dicho hace tiempo que los Guardianes fueron "confirmados" en 'Infinity War' por Vin Diesel, pero así por lo menos vamos teniendo un segundo "ok" por parte de los propios actores. Chris Pratt ya había dicho que estaría, así que del equipo original quedan Dave Bautista y Bradley Cooper.

Vamos a repasar quiénes están confirmados ya para 'Infinity War': Capitán América, Iron Man, Thor, Viuda Negra, Ojo de Halcón, Hulk, Bruja Escarlata, Vision, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man, los Guardianes de la Galaxia, el Soldado de Invierno, Wong y Spider-Man estarán en la película de los hermanos Russo, que llegará a los cines en mayo de 2018. Thanos lo tiene complicado.

Fuente: ECartelera