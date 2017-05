Spaceballs podría tener una secuela

Con el nuevo auge que está viviendo la saga 'Star Wars' parece que su universo no se expandirá solo en forma de spin-offs y antologías sino que también merece tener su nueva parodia. Y no parece nada descabellado, si tantas y tantas películas (y series) de los ochenta están teniendo ahora sus continuaciones y reboots ('Indiana Jones', 'Terminator', 'Twin Peaks' etc), ¿por qué no 'La loca historia de las galaxias'? Lo cierto es que su creador y director, Mel Brooks, lleva desde el estreno de 'El despertar de la fuerza' con muchas ganas de retomar su particular aventura espacial.

Allá por febrero de 2016, poco después de que Brooks declarase que quería ponerse a rodar ese mismo año, aparecieron unos misteriosos pósters en el metro de Nueva York anunciando la esperada secuela titulada 'Spaceballs: The search for more money', algo así como 'La loca historia de las galaxias: En busca de más dinero'. Es cierto que no hay ningún tipo de confirmación oficial de una supuesta continuación de 'Spaceballs' sin embargo, en un pase especial de 'El jovencito Frankenstein' el pasado 21 de mayo, Brook has asegurado que "MGM está interesada en hacerla debido a 'Rogue One: Una historia de Star Wars', 'El despertar de la fuerza' y en general la nueva explosión de 'Star Wars'. Así que estamos en conversaciones, quién sabe".

Fuente: ECartelera