"Soy un cuartetero de ley"

"La humildad, el respeto y el sostén de la familia es lo que, en definitiva, te lleva lejos en esta carrera". Así reflexiona Damián Córdoba, conocido en la movida tropical como el Guacho. Y del tema sabe, cuando lleva media vida de sus casi 30 años dedicado a la música, siendo apenas un adolescente, convenció a su papá de que se trasladara con él de Catamarca a Córdoba para desarrollar allí, en la cuna del cuarteto, el género que de niño abraza.





Lo de Córdoba es la necesidad de trasmitir alegría a través de uno de los ritmos más fiesteros del país. "Y después de tantos años de ausencia, vuelvo a llevarle mucha alegría a los mendocinos", promete.

Su concierto será esta medianoche en El Santo, ante una multitud que espera bailar y corear los temas de sus 23 discos publicados. El foco, claro, estará puesto en el más reciente material: Imbatible.





"Tengo mucha felicidad de regresar a Mendoza tras tanto tiempo ausente. En las redes sociales la gente me preguntaba. Llegó el día. Se dio y va a ser un fiestón hermoso", anticipa. "Vamos con todo, con una puesta en escena igual a la que hago acá en Córdoba, y basándome sobre todo en Imbatible", completa.





El músico y cantante dice que a cada paso busca crecer, evolucionar y sorprender a sus fans. Por eso le da mucha importancia a la puesta, tanto lumínica y sonora como visual. "Llevamos pantallas, hacemos un despliegue impresionante, les va a encantar", se entusiasma.





La misma actitud toma a la hora de editar un disco, porque más allá de la fidelidad al género, Damián juega sobre todo en las intro con otros ritmos como el reggaetón.





"Haber logrado este éxito en mi carrera no es casual, estoy muy contento pero son muchos años de trabajo. Creéme que no fue fácil ganarme un lugar en Córdoba. Haciendo las cosas con el corazón, con responsabilidad y principalmente con el aguante y cariño de la gente y de mi familia, uno lo logra.



Llegar es difícil, y mantenerse es peor. Es una tarea de todos los días. A esto vine hace 16 años a Córdoba y con esto soñé", relata el creador de éxitos como Te pido que lo dejes, Miénteme o Qué tal.





Damián Córdoba –quien desde diciembre y durante todo el verano ha ofrecido shows "de lunes a lunes"– agrega que, en el detrás de escena de su sueño cumplido está la familia.





"Creo que todo depende de la cuna, del hogar, de los valores que te enseñaron de niño, y en mi caso siempre estuve rodeado de mi viejo, que es mi representante, de mi hermana, mi mamá, mi mujer, de mis afectos. Es un factor clave para conseguir desarrollar una carrera como esta", considera el músico que en abril pasará a la tercera década de vida.





Apasionado del cuarteto, afirma una vez más y a los cuatro vientos: "Soy un cuartetero de ley". Lo que no significa que su música vaya enriqueciéndose con fusiones, sea a la hora de componer como de compartir escenarios.





De hecho, en Imbatible comparte una canción con Los Caligaris, Es por ti.





"Soy respetuoso de toda la música, mi sangre es cuartetera pero lógicamente que voy reinventándome todo el tiempo. Busco sorprender a mi público, no podría estar donde estoy si hoy les diera la misma música que hace 16 años cuando empecé. Me aburriría yo también, sería muy monótono, me gusta aportar algo nuevo, tanto desde la composición en las letras como en la música".





"Entonces –prosigue– quizás en algún tema meta una intro reggaetonera. Pero eso no significa que abandone el cuarteto. Soy 100 por ciento cuartetero. Amo el cuarteto".





Su relación con Walter Olmos

Damián Córdoba se inició en la música tropical a los 13 años, presentándose en un casting para remplazar a la voz líder del grupo catamarqueño Los Bingos nada más ni nada menos que al popular y recordado Walter Olmos, quien había decidido radicarse en Buenos Aires.





Olmos lo descubre y entablan una verdadera amistad. Se lo lleva como su cantante soporte y así es como el Guacho pisa por primera vez el Luna Park. Tras dos años de trabajo juntos, Damián Córdoba inicia su etapa solista y Olmos –meses antes de su fatídica muerte– le propone representarlo.





"Él siempre está conmigo, lo llevo a cada escenario, a cada show", cierra Damián su recuerdo.