"Soy Luna" llega a la Argentina

Karol Sevilla, la protagonista mexicana de la exitosa tira infantil de Disney "Soy Luna", que el 17 de abril iniciará su segunda temporada en la TV por cable, encabeza la serie de shows que desde el viernes 24 en Tecnópolis pasarán luego por Córdoba, Salta, Tucumán, Rosario, Chile, Perú y Colombia para marcar un presente en el que, confiesa, "estoy cumpliendo un sueño".



A su lado, el italiano Ruggero Pasquarelli, de 23 años, apuntó a esta agencia que "el éxito de 'Soy Luna' es muy acelerado, así que tenemos que tomar todo con mucha tranquilidad porque se viene una temporada más y después no se sabe lo que pasará. Nosotros tenemos que mantenernos concentrados en hacer un buen producto".



A la mexicana y al italiano se suman el mexicano Michael Ronda y la argentina Valentina Zenere como elenco central que lleva la tira juvenil al vivo en una seguidilla que entre el 24 y el 29 de marzo dirá presente en el predio estatal bonaerense de Tecnópolis.



La gira argentina continuará los días 31 de marzo y 1° de abril en el Orfeo Superdomo de Córdoba, el 5 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el 11 en el Estadio de San Martín de Tucumán y el 15 en el Hipódromo Parque de la Independencia de Rosario.



Después vendrán los shows anunciados en Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Medellín.



¿Cómo sienten ustedes el cambio de transformar la serie en un show que tiene que ser mucho más musical?

Es un cambio grande ya que estamos acostumbrados a estar en televisión, donde por ahí te equivocas y lo vuelves a hacer. Ahora vamos a estar arriba de un escenario cantando las canciones en vivo y patinando, algo que también es nuevo.



¿Cuántos discos tienen para cantar en vivo?

Ya son dos: "De alas" y "Música en ti". En el show van a estar integradas las canciones con algunas de la segunda temporada que no se han escuchado.



¿Prepararon los shows mientras grababan la segunda temporada?

Sí, aparte los coachs de baile y de patín son muy estrictos y perfeccionistas, entonces nos hacen repetir las coreografías un millón de veces.



Ruggiero Pasquarelli: Se cubren todos los detalles, porque hay que hacer un show para diez mil personas, entonces todos los detalles tienen que ser perfectos.



¿También van a patinar en escena?

RP: Vamos a cantar y a patinar nosotros, yo creo que la parte final del show va a ser con los patines porque una vez que nos los ponemos es muy difícil sacarlos.



Karol: De hecho es algo muy chistoso que pasa en los ensayos cuando nos sientan en una silla y tenemos los patines y las protecciones a un lado. Entonces nos dicen "uno, dos, tres" y nos toman el tiempo para ver cuán rápido nos ponemos los patines.



¿Cómo funciona "Soy Luna" en México?

KS: Vamos muy bien. Mi familia me dijo que si vamos para allá lleve patines y cosas así porque en México los productos comenzaron a salir recién y se agotaron rápidamente.



¿Debido al suceso de "Soy Luna " ya no pueden salir tranquilos?

Yo todavía salgo, creo que no se tiene que perder tu vida personal. A mí me gusta mucho salir, me gusta que la gente me reconozca, lo más lindo es que la gente reconozca tu trabajo.



¿Esperabas que te viniera esto después de haber sido parte de "Violetta"?

RP: No, para nada. Yo ya tenía pensado volver a mi casa en Italia y estaba hablando con Universal para algo musical. Pero obviamente cuando me llamó Disney no pude decir que no, porque sinceramente era una oportunidad muy grande y con un papel más importante que el que tuve en "Violetta". Además me gusta vivir en la Argentina, me gusta vivir solo y seguir aprendiendo cosas que si estás cerca de tu familia aprendería más lentamente.