Sterling K. Brown obtuvo se segundo Emmy consecutivo por su papel en la serie "This Is Us" y en su discurso de aceptación honró a Andre Braugher, quien fue el último actor negro en recibir uno de los premios principales, por "Homicide: Life on the Street" en 1998.





Sterling-K.-Brown-1.jpg Sterling K. Brown.



"Se siente diferente pero por razones diferentes. Soy el primer afroestadounidense nominado en 16 años. Eso me impresiona", expresó.