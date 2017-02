Sorpresivo video de "Avengers: Infinity War"

avengers

El 23 de enero comenzó la producción de "Avengers: Infinity War" y de su secuela, las cuales llegarán a las salas de cine en mayo de 2018 y de 2019, respectivamente. Desde ese momento no hubo muchas novedades al respecto, pero este viernes por la noche Marvel decidió sorprendernos con un featurette de más de tres minutos sobre la película.Al comienzo, el video tiene declaraciones de Robert Downey Jr. (encarna a Iron Man), Tom Holland (Spider-Man) y Chris Pratt (Star-Lord) durante el primer día de rodaje. Tras esto, quienes toman la palabra para explicar lo que buscan construir desde el día uno del Universo Cinematográfico de "La Casa de las Ideas" y con este film en particular son Kevin Feige, mandamás del estudio, y los directores Anthony y Joe Russo, quienes supieron imprimirle otra profundidad a las cintas desde "Capitán América y el Soldado del Invierno" (Captain America: The Winter Soldier). ¿El final? Titánico.El largometraje contará con todas las figuras que aparecieron hasta ahora y, probablemente, con algunas nuevas. Según se sabe, además de las tres estrellas mencionadas, estarán Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Capitán América), Scarlett Johansson (Black Widow), Jeremy Renner (Hawkeye) y Mark Ruffalo (Hulk). Junto a ellos, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Brie Larson (Captain Marvel), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Sebastian Stan (Winter Soldier), Paul Rudd (Ant-Man), Paul Bettany (Vision), Tom Holland (Spider-Man), Zoe Saldana (Gamora), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Vin Diesel (Groot), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis) y, como villano principal, Josh Brolin (Thanos).Fuente: TNTLA