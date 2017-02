Sophie Turner adelantó el rodaje de la nueva X-Men

Tras el algo decepcionante estreno el pasado año de 'X-Men: Apocalipsis', algunos temían que la saga de los mutantes estuviera definitivamente terminada; nada más lejos de la realidad. No es que haya solo uno, sino que hay dos proyectos que se están desarrollando ahora mismo: 'Los Nuevos Mutantes', que será llevada al cine por el director Josh Boone de la mano de Fox, y 'X-Men: Supernova', una proyecto que podría seguir a la mutante representada por Sophie Turner, según sus declaraciones en la alfombra roja de los premios BAFTA de este año.

Lo cierto es que todo lo que rodea a 'X-Men: Supernova' es, cuanto menos, un verdadero misterio. Es que no sabemos nada: ni quién escribirá el guión, ni quién se encargará de dirigirlo, ni qué es exactamente lo que va a tratar... Por no saber, no sabemos ni si 'Supernova' será el nombre definitivo. Como ya comentamos el pasado 12 de enero, hay dos posibilidades que el proyecto puede tratar: o que forme parte de lo que se conoce como la Saga del Fénix, que contaría directamente con Sophie Turner realizando el papel de Jean Grey y cuya historia sería contada hasta su transformación en la llamada Fénix Oscura; o, por otro lado, que sea una película completamente nueva que recoja una adaptación del cómic creado por Mike Carey. Pero poco a poco las cosas se van esclareciendo, en esta ocasión gracias al medio HeyUGuys, quienes aprovecharon los premios BAFTA para que Turner soltara prenda sobre lo que estaba por venir en su vida profesional.

"Estamos muy cerca de empezar a grabar la nueva de 'X-Men'", confirmaba la actriz. "Acabamos de terminar de grabar la temporada 7 de 'Juego de Tronos', y tengo un par de películas que hacer antes de que 'X-Men' empiece. Después de eso, nos pondremos con la octava temporada".

Estas declaraciones de Turner debería ser 'Supernova', ya que como bien afirman en Collider, la película que está preparando Boone sobre 'Los nuevos muntantes' contará con un reparto en su gran mayoría nuevo (a pesar de los rumores que sitúan a James McAvoy volviendo al papel del Profesor X).Fuente: ECartelera