Sony planea una película sobre la captura del "Chapo" Guzmán

La compañía Sony planea realizar una película sobre la captura del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán basada en un libro que saldrá a la venta en octubre, informó la agencia EFE en base a una noticia publicada en medios especializados de Hollywood.



El filme todavía no cuenta con un director designado pero entre los candidatos aparece con más fuerza el realizador Michael Bay, responsable de "The Rock", de 1996.



El guión estará basado en el libro "Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World's Most-Wanted Drug Lord", de Cole Merrell y Douglas Century, que narra la captura del famoso líder del Cartel de Sinaloa.



En tanto, la cadena Fox también trabaja en una película sobre Guzmán, en este caso inspirada en el libro "El Cartel", de Don Winslow, que será dirigida por Ridley Scott.