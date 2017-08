Sony Pictures confirmó los estrenos de Barbie, Sicario 2 y Silver and Black

Sony Pictures hizo pública la lista de estrenos de todas sus películas para la temporada 2018 y 2019. La compañía dio a conocer las fechas de largometrajes como Barbie, Soldado o Silver and Black, mientras que paralizó el desarrollo de la nueva cinta de Will Smith titulada como Bad Boys 3.





Benicio Del Toro volverá a ser Alejandro en la secuela de Sicario, la cual se estrenará bajo el nombre de Soldado el 29 de junio de 2018.





Mes y medio más tarde, Anne Hathaway formará parte de la cartelera caracterizada como la famosa muñeca de Mattel. Todavía no se han confirmado más detalles sobre las aventuras de Barbie, aunque a partir del 8 de agosto de 2018 podría ser contada la historia de cómo la protagonista es expulsada de Barbieland y debe comenzar una nueva vida desde cero.





Una versión humorística de las clásicas historias de Arthur Conan Doyle llegará a los cines el 3 de agosto de 2018 bajo el título de Holmes and Watson y contará con Will Ferrel y John C. Reilly como protagonistas. Dentro de dos años, la compañía estrenará The Nightingale (25 de enero de 2019) y presentará el esperado spin-off de Spider-Man: Silver and Black (8 de febrero de 2019).





Los últimos rumores indican que el equipo de Bad Boys 3 está trabajando en el guion de la cinta, pero podría haber problemas en su desarrollo. Sony Pictures ha cedido su fecha de estreno a la comedia de Ferrel, por lo que Will Smith tendrá que esperar para ver la tercera entrega de Dos policías rebeldes en cartelera.