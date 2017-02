"Son of Saul" dejó a Almodóvar sin Bafta

La película húngara "Son of Saul", de László Nemes, se llevó el Bafta a mejor filme de habla no inglesa, categoría en la que competía con "Julieta", del director español Pedro Almodóvar.



"Son of Saul", que el pasado año ganó el Óscar y el Globo de Oro en esta misma categoría, se impuso, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, a la francesa "Dheepan", la franco-turca "Mustang", la alemana "Tony Erdmann" y a "Julieta", del mencionado Almodóvar.



El director manchego aspiraba en Londres a su sexto premio Bafta, después de haber conseguido dos por "Todo sobre mi madre" (mejor dirección y mejor película de habla no inglesa), otros dos por "Hable con ella" (mejor guión original y mejor filme de habla no inglesa) y otro uno más en 2012 por "La piel que habito" (película extranjera).



"Es un gran honor estar aquí. Gracias a Géza Röhrig por el papel magnífico que interpretó, a los productores, a todos los actores de la película y a la Academia británica", aseguró Nemes tras recibir el galardón, de manos del actor, compositor y escritor estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.



Fuente: EFE