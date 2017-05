¿Son las series el futuro del cine?

Por primera vez, dos series de televisión integran la selección oficial del Festival de Cannes, aunque están fuera de competición.



Una consagración para un género que ha conquistado a todos los públicos, desdibujando los límites con el séptimo arte.



Eso sí, se trata de dos series de dos directores de cine recompensados ya en Cannes: la segunda temporada de "Top of the Lake", de la neozelandesa Jane Campion, la única mujer que ha ganado la Palma de Oro ("El piano" en 1993), y la tercera parte de "Twin Peaks", del estadounidense David Lynch ("Corazón salvaje", Palma de Oro en 1990), presentada 25 años después de las dos primeras entregas.



Antes que Cannes, otros grandes festivales de cine ya han entreabierto las puertas a este formato.



El año pasado, la Berlinale, que tiene ahora una sección dedicada a las series, proyectó en sesión especial los primeros episodios de "Night Manager", inspirada en una novela de John Le Carré, y la Mostra de Venecia reveló el inicio de "Young Pope", de Paolo Sorrentino.



En Estados Unidos, los Globos de Oro recompensan filmes y, desde 1962, también series.



Desde este año, los MTV Awards, llamados ahora MTV Movie & TV Awards, premian tanto a películas como a series.



Por el momento, Cannes sin embargo no mezcla los géneros. El año que viene, la ciudad les dedicará un festival propio, "Cannes Series", con el apoyo de Canal+.



Todos estos signos reflejan el peso cada vez más importante de las series respecto al cine, en cuanto a espectadores, financiación e influencia cultural.



Emancipadas de la televisión, las series se visionan sobre todo por internet, y a menudo a través de los teléfonos celulares, gracias a los nuevos servicios ilimitados como Netflix, CanalPlay, Amazon Prime o Hulu.



Esto les permite llegar a decenas de millones de espectadores, mucho más que cualquier red de salas de cine.