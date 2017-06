Lookeadas con trajes oscuros, maquillajes profundos, rasgos duros incluso varoniles, aunque, de todos modos, seductoras que prescinden de una estética femenina clásica: son cinco hermanas, hijas de un padre en común y salen a escena. "Las estrellas" se aprestan a vivir una comedia donde habrá dramatismo y también, por qué no, una cuota de disparate. Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos serán el quinteto elegido por Adrián Suar, productor general, para volver a intentarlo con una propuesta donde las mujeres son la protagonistas principales, Las Estrellas.



"Tenemos cada una voz propia, cada una con su tema. Pero no contraponiendo al hombre, copiando cierta masculinidad. La mujer en sí misma tiene su propio poder, no necesita ir a las formas masculinas de ejercer el poder", contó a Escenario Celeste Cid, luciendo un sombrero negro de ala ancha y maquillaje extremo en sus párpados. "Les hacemos un lugar a las personas que somos realmente. La historia nos fue llevando a ese lugar", abundó la actriz treintañera aunque con larga trayectoria en los distintos formatos, televisión, cine y también teatro.



Para la escultural Kloosterboer, "lo central acá es confiar en el proyecto, eso te permite trabajar cada día con lo mejor que podés dar", explicó. Fue en la presentación de Las Estrellas, la nueva tira de Pol-ka que arranca mañana por El Siete (señales 14 y 1007 en HD de Supercanal Digital, y canal 31 de la TDA) para calentar la pantalla de la tarde mendocina, a partir de las 16.45.



"Somos cinco minas que vamos para adelante, que no nos dejamos avasallar, en eso coincidimos. Podríamos decir, de alguna forma, mujeres fálicas, bien plantadas. A pesar del padre ausente", anticipó Natalie Pérez.



Las Estrellas, que refiere al apellido paterno de las cinco, se plantea como comedia dramática "pero tiene un poco de todo. Hay romanticismo, y si bien es comedia los personajes son más realistas, no tan estallados, hay humor y también dramatismo", adelantó, por su parte, Violeta Urtizberea a Escenario.



Cid recordó que "en Pol-ka hubo muchos programas contados centralmente desde mujeres, pienso en Guapas, Locas de amor o Mujeres asesinas, entre otras. Creo que hay un relato, una tradición que aporta algo, que tranquiliza, pero que a la vez no garantiza nada porque todo proyecto es un desafío. Se trata de encontrar nuestro propio lenguaje, que es el lenguaje de una generación, en el contexto de un programa televisivo", analizó Celeste.



También fueron consultadas sobre si "sienten" una estrella habitando en sus cuerpos, más allá del apellido ficcional que les toca en el nuevo proyecto. "Por el solo hecho de estar cambiándome en este hotel (Four Sessons) y dando estas entrevistas, ya me hace sentir un estrella. Si no soy una estrella con esto, ¿qué sería ser una estrella?", se preguntó, entre risas, Violeta.



"Yo te puedo contar que llevo a mi hijo a la mañana al colegio y no puedo salir sin rímel. Es un problema que tengo", aportó Celeste. "A mí tampoco me van a ver así nomás por el barrio, en el almacén", completó Marcela.



El dinero hace la unión

La historia trata de cinco hermanas del mismo padre, pero con una curiosidad algo disparatada, son hijas de cinco madres distintas. Estrella fue un padre bastante ausente, pero a la vez con una imagen muy fuerte.



"Cada una de nosotras le debe su personalidad en parte a ese padre. Aunque por supuesto somos las cinco distintas, tenemos cinco madres distintas. Como suele ocurrir los padres para las mujeres son seres muy especiales, muy determinantes para bien o para mal", aportó Violeta.



"Luego de su muerte, las hermanas nos vamos juntando y se empiezan a notar más nuestras diferencias al compartir y contraponer personalidades", adelantó Celeste, que en cine se destacó en Aire libre, su rol más logrado en la pantalla grande.



"Se van juntando historias, en algún punto destapando ollas familiares, y todo por momentos también resulta un poco disparatado", agregó la actriz.



La historia se pone en marcha con una trama que el quinteto la sintetiza así: "Nuestro padre pretendió unir esta especie de familia tan dispersa, de cinco hijas con cinco mujeres distintas. No lo logró; sin embargo, luego de su muerte pareciera que empieza a conseguirlo, aunque habrá que seguir la historia para confirmar si eso sigue así, o no (risas)".



El motivo de la unión se da por una razón material, el dinero. Porque la historia es que recibieron una herencia entre las cinco, pero para que esa herencia se concrete tienen el desafío de administrar un hotel, juntas, durante un año.



"Nos aparece un mandato de nuestro padre muerto. Y que, en principio, decidimos encarar", anticiparon.



Las cinco concluyeron en una idea en común: "No se trata de una narración que vaya por el lado del género, la condición de mujer. No hay un acento desde esa perspectiva".