Silicon Valley: T.J. Miller abandona la serie

Silicon Valley ha renovado por una quinta temporada, pero con una baja importante: la de T.J. Miller, el actor que encarna a Erlich Bachman, que dejará la comedia tras la cuarta entrega que se emite actualmente.





La triste noticia fue confirmada el pasado mes de mayo mediante un comunicado en el que se confirmaba que los productores de Silicon Valley y T.J. Miller habían llegado a un acuerdo mutuo para la salida del personaje: "Con Erlich Bachman, T.J. ha traído a la vida un personaje inolvidable, y aunque echaremos de menos su presencia en la serie, agradecemos su contribución y esperamos futuras colaboraciones".





¿Por qué se va?

Según el sitio Deadline de acuerdo las declaraciones del actor en su visita al programa de entrevistas estadounidense presentado por Larry David, la razón principal por la que T.J. Miller abandona tiene más que ver con el deseo del propio intérprete, que necesita tiempo para llevar a cabo otros proyectos. Un tiempo del que su trabajo en la serie de HBO no le permite disponer.





"Era el momento adecuado" - asegura Miller a Larry David. "Estoy muy feliz de haber estado en la serie. HBO y yo decidimos que era un momento en que el personaje podría irse, lo hemos escrito en un momento en que era una salida orgánica"





Asimismo, en declaraciones a Entertainment Weekly, Miller se explicaba con detalle: "Me encantaría hacer Emoji: la película y cosas así y tener tiempo para desarrollar ficción animada. Me gustaría seguir haciendo The Gorburger Show y dejando a la gente ver un lado diferente de los invitados de los talk shows. Y ese fue un gran motivo por el que me dije: 'He aprendido todo lo que puedo de esta serie. Me encantaría seguir involucrado con ella, sólo por que los fans realmente la disfrutan y parecen disfrutar del personaje. Pero al final tengo que hacer más cosas y cosas diferentes'. [...] Así que lo dejé por mi salud mental, y para bajar el ritmo y estar más presente y disponible para los proyectos que he estado desarrollando".





Erlich Bachman continuará apareciendo lo que resta de la cuarta entrega de la serie que se emite actualmente en HBO, que ya ha encargado una quinta temporada.