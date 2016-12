Silencio: el actor Andrew Garfield explica qué aprendió tras perder 20 kilos

Andrew Garfield llegó a niveles impensados para meterse en su papel del misionero jesuita Sebastião Rodrigues en la película Silencio, lo último de Martin Scorsese. Según cuenta al sitio Entertainment Weekly, el actor utilizó la pérdida de peso como viaje hacia el interior de su personaje.





"Fue genial conocer esa experiencia de ayuno, hambre, realmente fue una oportunidad asombrosa de conocer eso. Lo que me reveló, porque no solo era lo de esta pérdida de peso, es la realidad de los personajes, no hay comida en la isla y los habitantes racionan todo, comen incluso menos que nosotros. El viaje a Macau habría estado lleno de disentería y todo tipo de enfermedades y casi nada de comida, por eso el hambre era tan importante", cuenta Garfield.





El equipo se trasladó a Taiwán para rodar la película, aunque Andrew Garfield no pudo disfrutar mucho del entorno: "Estaba lejos de la gente que quiero y todas las cosas que quiero, los lugares y no poder comer, no poder salir. No socializé, me aislé tanto como pude". A pesar de las duras condiciones, reconoce que aprendió lecciones de vida: "me dio mucha claridad sobre lo que era importante para mí en la vida, sobre quién era importante y sobre qué tipo de comida echaba de menos y los restaurantes que más ilusión me haría visitar después".





Este drama histórico ambientado en el Japón del siglo XVII cuenta la historia de dos sacerdotes jesuitas, Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) y Francisco Garrpe (Adam Driver), que se ven obligados a viajar a Japón con el objetivo de encontrar al misionero Cristóvão Ferreira (Liam Neeson), que ha renunciado a su fe tras ser perseguido y torturado. Los protagonistas vivirán de primera mano la violenta persecución que sufren los cristianos japoneses en el país nipón y la clandestinidad con la que deben actuar para no poner en peligro sus vidas. Ambos jesuitas tendrán que hacer frente a grandes peligros que les llevarán a cuestionar incluso su propia fe.





Fuente: Sensacine