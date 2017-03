Sia y Pink estrenan una canción juntas

Seguimos recibiendo grandiosos regalos de colaboraciones musicales. En esta oportunidad se trata dos grandes chicas: ¡Sia y Pink!





Las cantantes unieron fuerzas para el single de debut de Stargate, que lleva por título Waterfall, co-escrito por Sia y producido junto a Diplo y Jr. Blender.





Stargate está formado por los exitosos productores noruegos Tor Erik Hermansen y Mikkel Eriksen, responsables de grandes hits como Irreplaceable de Beyoncé, Rude Boy, Only Girl y Diamonds de Rihanna, Firework de Katy Perry, así como de Selena Gomez Come & Get It y Same Old Love, entre otros tantos.





waterfall



Fuente: la.eonline.com