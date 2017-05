Sherlock deja una incógnita sin resolver para su quinta temporada

La primera temporada de Sherlock se basó en el comienzo de la amistad entre Sherlock y Watson; la segunda llevó a la superficie los sentimientos —el miedo, el duelo, el amor— de los protagonistas principales; la tercera cuenta cómo han sido los buenos momentos entre el investigador, su eterno compañero y la esposa de Watson; la cuarta entrega mostrará las consecuencias de sus vidas.



Los fans quieren saber si esta cuarta entrega será la última para el detective. Pero los creadores de Sherlock no han querido revelar si esta será la última vez que veremos en nuestras pantallas a los colaboradores en la resolución de misterios.



Sólo dijeron que habrá respuestas a preguntas que nadie ha hecho y que la intensidad superará todo lo anteriormente visto.El programa que se estrenó en el 2010 está basado en los libros de Conan Doyle que llevan más de 130 años deleitando los lectores con sus historias. Junto a Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) se encuentra el actor Martin Freeman (The Hobbit) quien interpreta al doctor Watson.



Fuente: Infobae



La exitosa serie producida por la cadena BBC sigue los pasos del excéntrico detective Sherlock Holmes junto a su compañero, el médico John H. Watson, en sus afanes por resolver los crímenes más peculiares, muchas veces brutales.Sus habilidades de deducción increíbles y su distanciamiento emocional lo convierten en el investigador perfecto.Al igual que en las temporadas anteriores de la serie, esta nueva entrega consistirá de tres episodios de 90 minutos. La trama retoma el momento en que terminó el especial navideño de 2015, "The Abominable Bride".El primer capítulo de esta nueva temporada, "The Six Thatchers", revisa uno de los relatos incluidos en el canon holmesiano, escritos por Arthur Conan Doyle: "La aventura de los seis napoleones".Los creadores de la miniserie, Steven Moffat y Mark Gatiss, revelaron que este cuarto eslabón de la popular obra será mucho más oscuro que los anteriores. El personaje de Sherlock pasará por una evolución importante de carácter, ya que ha comenzado a prestar atención a su comportamiento hacia las personas.