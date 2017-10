Seis películas que se van de Netflix

Continuamente nos enteramos cuáles son los nuevos títulos que Netflix suma a su catálogo de películas para ver vía streaming.

Sin embargo, así como hay films que se suman, hay otros varios que no son renovados y que desaparecen del extenso listado.

Esta semana hay seis títulos que dejarán de estar disponibles. Miralos antes de que los saquen:

10 cosas que odio de tí (10 Things I Hate About You, 1999)

Fecha de baja: 10 de octubre

Sinopsis: Tras enterarse de que Bianca será inalcanzable hasta que su hermana Kat, fóbica a los hombres, se enamore, su pretendiente le paga a un rebelde escolar para atraer a Kat.

October 1 (2014)

Fecha de baja: 10 de octubre

Sinopsis: Ante el panorama de la inminente independencia de Nigeria de la Gran Bretaña, el detective Danladi Waziri trata de capturar a un asesino que aterroriza a las chicas.

Loca por las compras (Confessions of a Shopaholic, 2009)

Fecha de baja: 10 de octubre

Sinopsis: Rebecca, adicta a las compras, comienza a trabajar para una revista sobre finanzas y, mientras su carrera se dispara, lucha por pagar las exorbitantes facturas.

Billy Elliot El musical live (2014)

Fecha de baja: 14 de octubre

Sinopsis: En esta adaptación en vivo de la película, el hijo de un minero con un talento natural para el ballet lucha por triunfar a pesar de la desaprobación de su familia.

Jimi: All Is by My Side (2013)

Fecha de baja: 14 de octubre

Sinopsis: Un biopic del guitarrista Jimi Hendrix, ambientado en los años clave del inicio de su carrera cuando vivió durante un tiempo en Londres, entre 1966 y 1967.

12 horas para sobrevivir (The Purge: Anarchy, 2014)

Fecha de baja: 14 de octubre

Sinopsis: Durante una noche al año el gobierno de Estados Unidos permite que cualquier crimen y delito sea legal. De esta forma intentan reducir el número de criminales, ya que las cárceles del país se encuentran saturadas. Secuela de La noche de la expiación.