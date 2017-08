Se viene otra maratón de "The Big Bang Theory"

Una maratón especial de la sitcom "The Big Bang Theory", con 14 episodios seleccionados de las diez temporadas de la serie en los que los cuatro protagonistas participan de diversos e hilarantes juegos de mesa o de video, podrá verse mañana a partir de las 14 por la señal Warner Channel.

Sheldon, Leonard, Howard y Raj son cuatro científicos y orgullosos nerds no muy amigos del ejercicio físico, aunque eso no quiere decir que no tengan desarrollado su carácter lúdico y en los capítulos seleccionados puede vérselos apasionados por desde videojuegos como el Halo o un Jenga gigante, juegos de mesa inventados por ellos mismos como el ajedrez tridimensional o ajedrez para tres personas, hasta juegos de rol como el "Mazmorras y dragones".