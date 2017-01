¿Se viene la película individual de Groot?

Con pocas palabras (MUY POCAS PALABRAS), pero heroísmo a flor de piel, Groot se metió a todo el mundo en el bolsillo gracias a "Guardianes de la Galaxia" (Guardians of the Galaxy). La secuela está por llegar a las salas -será el 5 de mayo- y la versión baby de esta criatura promete enamorarnos todavía más. Entonces, ¿es descabellado pensar en que tenga su propio spin-off? Según Vin Diesel, para nada.



En charla con la prensa, el actor que le presta su voz a este especie de Flora Colossus del planeta X dijo que tuvo conversaciones con el director James Gunn sobre el tema y que la posibilidad existe pues aún queda "mucho por aprender de él". "Creo que sería muy interesante y que es inevitable. Es un personaje tan enigmático y uno de los más singulares del Universo (Cinematográfico de) Marvel (...) Me encantaría volver a su planeta y conocer más de él", señaló a MTV International.



En diciembre pasado, Diesel había apuntado que, si le daban la oportunidad, Gunn iba a hacer un film de Groot y de Rocket, el mapache que cuenta con la voz de Bradley Cooper. Obviamente, el mismo sería después de los acontecimientos vistos en la segunda parte de "Avengers: Infinity War" planeada para el 3 de mayo de 2019.



Fuente: TNTLA