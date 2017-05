Se viene la película en acción real de Caballeros del Zodíaco

El anime está de moda y la industria cinematográfica lo sabe. Hace ya varios años que Hollywood y los principales estudios van detrás del anime japonés. La última adaptación reciente, que no triunfó tanto como se esperaba, quizá debido a la controversia en torno al casting, fue 'Ghost in the Shell', en la que Paramount puso todo su empeño a la hora de adaptar el anime nipón y crear un producto para una audiencia global. Pero no solo las majors están interesadas en las animaciones japonesas. Recientemente, Netflix ha lanzado el teaser de su adaptación en formato de serie del popular anime 'Death Note' que se estrenará el próximo 25 de agosto.

Las adaptaciones de productos japoneses por parte de Estados Unidos siempre tienen sus reservas y a veces es difícil vender un producto original y especializado a una audiencia mundial. Quizá por eso, el próximo producto japonés en llegar a los cines, nada más y nada menos que 'Los Caballeros del Zodiaco', no contará con Hollywood como respaldo. La productora japonesa Toei Animation en asociación con A Really Good Film Company, con sede en Hong Kong, serán las encargadas de hacer la versión en vivo y rodada en inglés del exitoso anime de Toei, Saint Seiya, conocido en el mundo occidental como Caballeros del Zodiaco. Una versión que pretende llegar a todas las audiencias al ser rodado, por primera vez en lengua inglesa.

El anime está basado en el manga más vendido de Masami Kurumanda y se ha convertido en una de las franquicias de animación mas exitosas del mundo, con más de 250 episodios para la televisión y varios productos derivados de la serie, que han sido lanzados en más de 80 países. Ahora, la versión de carne y hueso llegará también a todo el mundo de la mano de Yoshi Ikezawa y Joseph Chou, productores de Toei, junto con el fundador de A Really Good Company, el chino Jefffrey Chan.

No sabemos todavía cuál será la trama de la adaptación, pero si es fiel al manga original, seguirá la historia y aventuras de los guerreros místicos que protegen a Saori Kido, la versión humana y reencarnada de la diosa Atenea. El objetivo de los caballeros es luchar junto a la diosa contra las fuerzas del mal que pretenden dominar la Tierra. Cada uno de los distintos personajes posee una armadura y unas habilidades especiales que están ligadas a las constelaciones del Zodiaco y tendrán que usar y mejorar sus poderes para enfrentarse a múltiples enemigos.