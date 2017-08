Se viene la nueva temporada de "Outlander"

En septiembre, FOX Premium App & TV suma a su propuesta de entretenimiento exclusivo la tercera temporada de "Outlander", aclamada serie que conjuga historia, romance, ciencia ficción y aventura, basada en los best-sellers de Diana Gabaldon y con la producción ejecutiva de Ronald D. Moore. Desde el 11 de septiembre a las 22.00 hs. en FOX Premium Series y en directo en el acceso Premium de la App de FOX.





Protagonizada por la nominada al Golden Globe® Catriona Balfe ("Now You See Me"), "Outlander" relata la fascinante historia de Claire Randall (Balfe), una enfermera militar que en 1945 se casa con Frank Randall (Tobias Menzies, "Casino Royale"), un intelectual y ex espía del Servicio de Inteligencia Británico, y que misteriosamente y luego de su casamiento, viaja al año 1743 donde se ve forzada a casarse con el joven y galante guerrero escocés Jamie Fraser (Sam Heughan, "Heart of Lightness").





La tercera temporada comienza inmediatamente después de que Claire vuelve a su vida en 1948. Embarazada del hijo de Jamie, luchará con las consecuencias de su repentina desaparición y el efecto sobre su matrimonio con su marido Frank. Mientras tanto, en el siglo XVIII, Jamie sufre de las secuelas de la histórica batalla de Culloden, así como con la pérdida de Claire.





outlander3.jpg



A medida que pasan los años, Jamie y Claire intentan rehacer sus vidas separados, perseguidos por el recuerdo de su amor perdido. La posibilidad incipiente de que Claire vuelva al pasado con Jamie inspira una nueva esperanza en su corazón, así como nuevas dudas. Separados por siglos y continentes, ambos deben encontrar el camino para volver a estar juntos. Pero la adversidad, el misterio y la aventura los siguen de cerca, mientras que la gran pregunta continúa: cuando se encuentren, ¿serán las mismas personas que se separaron años atrás en las piedras?





Con una exitosa segunda temporada reconocida con el Critics' Choice Awards® y 4 People's Choice Awards® y una cuarta parte confirmada, la nueva entrega de "Outlander" se basa en "Voyager" (Viajera), el tercero de ocho libros de la serie de novelas, y cuenta con 13 episodios de una hora. El octavo libro de la serie de novelas de Gabaldon ya ha vendido más de 26 millones de copias en todo el mundo y todos los libros han sido reconocidos en la lista de best-sellers del New York Times.





A horas de su estreno en Estados Unidos, FOX Premium App & TV estrena la tercera temporada de "Outlander" en exclusiva para América Latina desde el 11 de septiembre a las 22.00 hs. en FOX Premium Series y en directo en el acceso Premium de la App de FOX. Cada episodio se sumará al catálogo de acceso Premium de la App de FOX, que ya cuenta con las dos primeras temporadas completas disponibles.





outlander



Fuente: Prensa FOX.