Se estrena el documental "Ataque a la embajada" basado en el atentado a la Embajada de Israel

"Ataque a la embajada", un programa especial sobre el atentado a la embajada de Israel coproducido por History junto a Nippur Media, y que prioriza el testimonio de los sobrevivientes, fue presentado este mediodía en el CCK y se emitirá el viernes, cuando se cumplen exactamente 25 años del acto terrorista ocurrido el 17 de marzo de 1992.



La tragedia como género se caracteriza porque los personajes se enfrentan de modo inevitable contra situaciones o designios divinos, capaces de arrojarlos a la fatalidad.



Las imágenes proyectadas que se verán el viernes a las 22 están atravesadas por la tragedia, pero los protagonistas arrasados, luego de que una bomba destruyera la sede de la embajada, son gente real, "vidas normales" que siguen conmoviendo 25 años después, con una investigación aún incapaz de determinar responsables.



"El programa se centra en los testimonios de los sobrevivientes, tantas veces ausentes, una suerte de llamado de atención para que se amplifiquen, con un proceso atípico de producción, de solo un par de meses, dada la coincidencia de proyectos con la Embajada, donde ya venían filmando entrevistas desde hace largo tiempo", dijo a Télam Miguel Brailovsky, responsable de Estrategia de Contenido de History.



"Entré por una puerta y salí por una ventana" o "Mi mamá está ahí" son algunas de las frases que insisten en el documental, de una hora de duración, como si fueran retazos de un collage doloroso que no termina de cuadrar.



Ilan Sztulman, embajador de Israel en la Argentina, visiblemente conmovido, pidió a los presentes que "Hagan escuchar su voz. Hay que gritar", en coincidencia con los relatos de la producción.



"Parece que luego de 25 años ya no hay más nada para decir. Cuando llegué acá estaba bien, normal, pero empiezo a recordar y me quiebro, como si de golpe soplara un viento fuerte, lo mismo me pasó mientras se rodaba el documental, la emoción es la misma", detalló a Télam Jorge Cohen, quien en aquel momento se desempeñaba como jefe de prensa de la embajada.



Cohen es autor de "Cuentos bajo los escombros", edición con diez ficciones que fueron corregidas por Marcela Doblas, su compañera de trabajo en la embajada, víctima fatal del atentado.



Los testimonios de estos sobrevivientes integran el especial, junto a los relatos de Oscar Mosteirin, primer fotógrafo en llegar al espacio arrasado tras el atentado; Gabriel Pitchon, arquitecto entonces a cargo de la refacción del edificio; Iser Kirzenberg, empleado; y Soledad Velázquez, quien tenía diez años en 1992 y era alumna de una escuela ubicada en el barrio porteño de Recoleta, frente a la embajada, y fue evacuada junto a otros alumnos de la sala de música escolar, pasadas las 14.45, cuando estalló la bomba.



Las anécdotas de los sobrevivientes dialogan con material de archivo y entrevistas a periodistas como Horacio Lutzky, Román Lejtman y Joe Goldman, quienes investigaron el tema.



En la presentación se proyectó también el video principal de la campaña "Paz sin terror", desarrollada por la Embajada de Israel, donde figuras de diferentes de ámbitos como Hernán Lombardi, Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Julieta Díaz, Oscar Martínez y Adrián Suar, entre otros, recuerdan el horror con la mirada fija en la cámara.



Los artistas, periodistas y políticos convocados para la acción aparecen con los dedos en V, símbolo internacional de la paz, y la otra palma abierta, a modo de freno, un gesto que no solo avala el valor de la paz en el mundo, sino que opera como una referencia a los números "2" y "5", por los 25 años transcurridos desde el atentado.



Como parte de estas acciones por la memoria, las imágenes captadas por los fotógrafos Javier Fuentes y Nicolás Fernández se publicaron en un libro homónimo de la campaña, iniciativa conjunta entre la Embajada y la Legislatura porteña.



"Que el silencio no haga que el terrorismo se instale en la cabeza de la gente como algo natural", concluyó Kovensky, una de las sobrevivientes, en referencia a la causa que acumuló 4.500 fojas y ninguna respuesta.



"Ataque a la embajada" podrá verse el viernes a las 22 por la pantalla de History. Repite el sábado a las 19.