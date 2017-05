Se confirma el show de Ariana Grande en Argentina

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande confirmó su concierto el miércoles 5 de julio, a las 21, en el DirecTV Arena, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, luego de rumores sobre la suspensión de su gira "The dangerous woman tour", tras el atentado extremista en su recital en Manchester el pasado lunes, en el que hubo 22 muertos y decenas de heridos.



La intérprete pop, que obtuvo varios reconocimientos en los que cuenta figurar en el primer lugar de los artistas Billboard, regresará a la Argentina, luego de su gira de 2015, en este caso para presentar su nuevo disco "Dangerous Woman", según confirmó la productora local del show, a través de un comunicado de prensa.



La carrera de Grande comenzó con la sitcom para chicos "Victorious" (2010), luego de la cual le crearon una propia llamada "Sam & Cat" y en el 2013 lanzó su primer disco "Yours truly", que tuvo como hits a "The way", una colaboración con Mac Miller; "Baby I" y "Right there" con Big Sean.



Su segundo álbum fue "My everything", que despegó con los hits "Problem" con Iggy Azalea, "One Last Time", "Break Free" y "Love me harder".