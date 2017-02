Scarlett Johansson se luce en el trailer de su nueva película

Este lunes, Paramount Pictures reveló el segundo trailer de "La Vigilante del Futuro: Ghost in the Shell" (Ghost in the Shell), adaptación a la pantalla grande del manga ochentoso de Masamune Shirow. El video de poco más de dos minutos nos adelanta el conflicto que deberá afrontar el personaje interpretado por Scarlett Johansson y, tal como en el spot del Super Bowl, concluye con una frase fortísima: "Ellos me crearon, pero no me pueden controlar".



La película basada en la internacionalmente aclamada propiedad de Ciencia Ficción llegará a las salas de cine el 31 de marzo. Según lo indicado por el estudio, seguirá los pasos de la mayor de operaciones especiales, una única híbrido humana y ciber-organismo que comanda a la fuerza de élite Sección 9.



Rupert Sanders es el director de la cinta que tiene a la mencionada Johansson como protagonista. Junto a ella están Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Pilou Asbæk, Rila Fukushima, Chin Han, Takeshi Kitano, Chris Obi, Peter Ferdinando, Joseph Naufahu, Kaori Momoi, Xavier Horan, Danusia Samal y Yutaka Izumihara, entre otros.





ghost in the shell

Fuente: TNTLA