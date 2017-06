Sangre, sexo y corrupción en las vías del tren

La miniserie policial La fragilidad de los cuerpos fue presentada por los directivos de la cadena TNT, El Trece, Pol-Ka y Cablevisión, en una sociedad con potencial internacional, con el protagónico de Germán Palacios y Eva De Dominici





En un coqueto hotel del centro porteño, los actores se entremezclaron con periodistas e invitados para presentar el tráiler de esta obra, basada en la novela homónima de Sergio Olguín, que se estrenará este miércoles, en directo a las 22.45, por la pantalla abierta de El Siete (señales 14 y 1007 en HD de Supercanal Digital, y canal 31 de la TDA) y que se podrá ver completa a partir de este jueves por la plataforma on demand Flow.





Signos y a la que se sumó el cable operador Cablevisión, esta producción con actores locales tendrá un mercado tentativo on line de un millón de espectadores, mientras el canal de cable TNT (señal 423 de Supercanal Digital) la emitirá en la región a partir del jueves a las 22. A partir de esta sociedad entre la productora dirigida por Adrián Suar y el gigante televisivo, que tuvo su debut el año pasado cony a la que se sumó el cable operador Cablevisión, esta producción con actores locales tendrá un mercado tentativo on line de un millón de espectadores, mientras el canal de cable TNT (señal 423 de Supercanal Digital) la emitirá en la región a partir del jueves a las 22.





La emisión, que contará con ocho capítulos y la dirección de Miguel Cohan, narra la intensa relación entre una joven periodista (De Dominici) y un oscuro maquinista (Palacios), la cual es atravesada por casos de corrupción investigados por la cronista.





"Nuestra idea es reunir al mejor talento y darle las herramientas para desarrollarlo", dijo el vicepresidente y gerente de TNT Latinoamerica. "Esta es la primera coproducción de Cablevisión", señaló Antonio Álvarez, programador de la empresa que tiene un millón de clientes, tras lo cual anticipó que el objetivo es el de realizar dos de estas apuestas por año.





Por su parte, Suar, que subió al escenario a fuerza de chistes, resaltó la "responsabilidad" por generar contenidos de calidad en "esta otra manera de ver televisión" (en referencia a la modalidad bajo demanda), a la vez que destacó sus ganas de trabajar con Palacios.





Juan Gil Navarro, Gustavo Garzón, Enrique Piñeyro, Marcelo Subiotto y Diego Faturos, entre otros, serán los responsables también de darle vida televisiva a la novela de Olguín, adaptaba por Marcos Osorio Vidal.





Relax con el rating

"Se respeta mucho la novela. El pilar son los chicos, la gravedad de jugar con chicos marginados. Eso es lo que Verónica investiga", dijo De Dominici sobre su rol protagónico.





Con respecto a la presión que puede sentir por trabajar para grandes emporios, la actriz de 22 años sostuvo: "Esta es una serie que terminamos de grabar hace bastante tiempo ya. Tengo expectativa y ansiedad, pero el rating y cómo se recibe no está en mis manos, así que no estoy pendiente de eso. No es mi trabajo hacerlo".





Germán Palacios, sentado a su lado de muy buen humor, reconoció que el de Lucio "es un papel alejado" a todo lo hecho con anterioridad, y que, en su vasta experiencia, se trata de "un mundo desconocido y fascinante, lo cual fue un desafío".





"Encontré mucha literatura y un maquinista, el Laucha Gómez, del Mitre, que me recibió y con el que puede hacer mucho intercambio. Me llevó a su máquina y a su mundo. Además de conocer la parte ordinaria, me interesaba hacer hincapié en el estrés postraumático y puse el acento ahí", agregó el reconocido artista.





Otro punto que destacaron ambos actores fue la elección de los chicos que interpretarán a niños marginados que forman parte de la trama de corrupción que captará la atención de Verónica (De Dominici), no sólo por la calidad actoral de lo infantes, sino también porque son "el pilar de la historia", remarcó la actriz.





Palacios también resaltó la libertad con la que trabajó su personaje, tanto por el lado del director como de TNT, algo que sembró cierta polémica durante el rodaje de Signos, cuando trascendieron versiones sobre presiones de la cadena para influenciar en las actuaciones.





"Encontramos un director muy abierto y un equipo técnico muy agradable, que me sorprendió gratamente. Si alguien me viene a imponer algo, me voy a mi casa. A mí me importa la opinión de los otros, pero también que me escuchen", concluyó rotundo Palacios, quien en su casa de Pilar tiene tres vagones de tren.





Enigmas de un caso policial que traerá cola