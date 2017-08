Sanata de a dos para reírnos de nosotros mismos

El stand up se ha convertido en un verdadero fenómeno expresivo de la escena nacional. En la soledad del escenario y con temáticas con las cuales es imposible no sentirse identificado, en los últimos años han surgido nuevas voces que a través de las redes se han ganado un lugar en el humor. Este es el caso de la dupla de Sanata, compuesta por Mike Chouhy y Darío Orsi, quienes bajo la dirección de Gabriel Gavila (referente de la comedia y la improvisación) vuelven a Mendoza





Diario UNO charló con Mike, quien todavía recuerda vívidamente la última presentación en Mendoza, en marzo pasado.





"Ese show superó ampliamente nuestras expectativas, por la cantidad de gente y por el cariño con que nos recibieron. Arriba del escenario el público se sentía muy cálido y después del espectáculo hicieron cola para sacarse fotos con nosotros. La verdad, estamos muy agradecidos", comentó el comediante, quien junto a Darío tienen fechas comprometidas hasta mediados de octubre con esta obra, en lugares como Córdoba, Rosario, Formosa, Resistencia, Tandil, Tucumán, entre muchos otros.





–¿Cómo llega el público a ustedes, por las redes sociales, por el boca en boca?

–La primera llegada son las redes sociales, pero a partir de esta función, que es la segunda vez que vamos a Mendoza, ya empezó a jugar el boca en boca. Nuestra gran apuesta es darnos a conocer por las redes sociales, pero hacer un show para luego fidelizar a ese público.





–¿Al anclarse en principio en las redes, el público que los sigue es en su mayoría jóvenes?

–Hay de todo un poco: muchos de nuestra edad -veintipico–, adolescentes y mayores de 30. Creo que nos siguen mucho nuestros contemporáneos –yo tengo 28 y Darío 26– y nuestras problemáticas o de lo que nos reímos son cosas que nos pasan y por eso se sienten más identificados con nuestro humor





Dario Orsi y Mike Chouhy improvisando en Necochea.



–También puede darse que los padres identifiquen en ustedes lo que les pasa con sus propios hijos...

–Exactamente. Nos ha pasado mucho con los adolescentes que vienen a ver el show con sus padres. Después nos piden sacarnos una foto y los padres nos cuentan que llegaron con cero expectativas, pero que se cagaron de risa. Eso es muy gratificante.





–La identificación también la llevan a ámbitos muy populares, como el fútbol, por ejemplo...

–La idea del humor es un poco jugar, que el público tanto desde el celular como desde el escenario, cuando nos vea jugar a nosotros se divierta más.





–¿Cuándo se formó la dupla con Darío?

–Hace casi un año, fue en octubre del año pasado y nos está yendo muy bien, con una vez por mes en el Maipo y el resto por diferentes provincias.





–Ahora al humor se puede acceder, como recién lo decías, a partir de un celular. ¿El formato los condiciona?

–No es tanto si estás en la tele o en el celular, sino que las personas pueden elegir lo que quieren. Te buscan, o por ejemplo, con Instagram o Facebook, te pueden encontrar porque otro ha compartido un video. El tema es que les guste y se queden, "que no cambien de canal".





–¿Cuánto hace que te dedicás al humor?

–Al humor, creo que toda la vida. Empecé en el 2004 en una academia de comedia musical y siempre era al que le tocaba el personaje que hacía reír. Después, en 2012, hice un curso de stand up y ahí empecé a presentar mis monólogos.





–En una de las partes del show, ustedes le piden al público que les digan temas y se lanzan a improvisar. ¿La improvisación se puede ejercitar?

–Con Darío somos actores y aprovechamos esto para hacer no sólo stand up, sino sketches de humor y al final una improvisación donde el público propone y nosotros nos tiramos a la pileta. La verdad es que la preparación que venimos haciendo con Gabriel Gavila –él es improvisador– nos ha ayudado mucho y ahora el entrenamiento son las mismas funciones. A veces salen muy bien y otras no tanto, pero si sale bien, el público lo agradece mucho.





–¿Por qué decidieron llamar "Sanata" al espectáculo?

–Estábamos buscando un concepto muy argentino como de "tirar fruta", que tenga un poco de todo: stand up, sketches e improvisación y allí surgió Sanata. Al principio podía sonar un poco extraño, pero la verdad es que era el concepto que estábamos buscando.