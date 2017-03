Samuel L. Jackson se enfrenta a Kong en la película "más diferente" del simio

El estadounidense Samuel L.Jackson se enfrenta a King Kong en su última película, "Kong: La Isla Calavera", el nuevo largometraje sobre el legendario simio que el actor consideró el "más diferente" de todos los que se han hecho sobre él.



En una entrevista con Efe en Londres, el intérprete, de 68 años, afirmó que es "la primera vez que se cuenta la historia de King Kong de manera moderna" ya que en esta ocasión la cinta está ambientada en el año 1973.



Jackson comparte protagonismo con un reparto que calificó de "increíble" encabezado por el británico Tom Hiddleston, y seguido de estrellas de la talla de Brie Larson, Toby Kebell, John C.Reilly o John Goodman, todos ellos dirigidos por Jordan Vogt-Roberts.



"Nos divertimos mucho juntos rodando la película", aseguró Jackson, que da vida al coronel Packard, quien, recién llegado de la Guerra de Vietnam, se une junto a sus soldados y a un grupo de científicos y exploradores en una misión en la misteriosa isla Calavera, un territorio inexplorado en el Pacífico.



Ambientada en Vietnam, Hawai y Australia, a donde todo el equipo tuvo que trasladarse para el rodaje, la isla donde habita King Kong es "un lugar muy misterioso, extraño y peligroso", dijo.



Además, el taquillero actor confesó a Efe, entre risas, que a una isla desierta se llevaría "un látigo, agua limpia y una mujer" que le cocinara.



Brie Larson no cocina en el film pero sí se traslada a la isla, donde se convierte en "la chica" de Kong, un personaje icónico de la historia del cine, papel que no podía creerse estar interpretando.



"Era surrealista, todos los días me levantaba pensando, ¿está ocurriendo de verdad?", reveló en Londres la joven de 27 años que el año pasado se alzó con el Óscar a la mejor actriz por su interpretación en el filme "La habitación".



Larson, quien da vida a la valiente fotógrafa Weaver encargada de inmortalizar la expedición, opina que el largometraje tiene "varios mensajes sobre cuestiones medioambientales", pero que es el público quien tiene que sacar "sus propias conclusiones".



Por su parte, Hiddleston cree que Kong "representa el poder de la naturaleza, de ser preciosa e inspiradora pero, al mismo tiempo, terrible y destructiva".



El actor, que interpreta al villano Loki en la trilogía de Thor y en esta ocasión hace del héroe de la trama, sostuvo a Efe que le "encanta" poder hacer los dos tipos de papeles.



El legendario simio ha cumplido ya 84 años desde su primera aparición en la gran pantalla en el año 1933 y desde entonces se han sucedido las adaptaciones del clásico, fenómeno que continúa porque, en palabras del director Jordan Vogt-Roberts, Kong refleja "el sentimiento universal de la incomprensión".



Se trata de la segunda película dirigida por Vogt-Roberts, después de la independiente "Los reyes del verano" (2013), que ha contado con un presupuesto de unos 200 millones de dólares (189 millones de euros).



"Fue un reto enorme y una gran responsabilidad hacer esta película porque King Kong es un trozo de historia, es un icono, es una pieza de la cultura popular y no quieres ser el tipo que haga la película mala", apuntó.



El director insistió en las diferencias de "Kong: La Isla Calavera" ("Kong: Skull Island", en inglés) con el resto de películas del simio, "nuestro Kong es un Dios, nunca se había representado así, no estamos contando la historia de "la bella y la bestia" otra vez, estamos haciendo algo nuevo", matizó.