Samuel L. Jackson quiere su propia película en Marvel

Si a alguien se le echa de menos en el Universo Cinematográfico de Marvel es a Nick Furia. El personaje interpretado por Samuel L. Jackson no aparece en ninguna cinta de la Casa de las Ideas desde 'Vengadores: La era de Ultrón'. Aunque eso va a cambiar, porque Nick Furia volverá para estar en 'Vengadores: Infiny War' y no descarta aparecer en la 'Captain Marvel' de Brie Larson.

El actor lo ha dejado caer en una entrevista con We Got This Covered, en la que promociona su última película, 'Kong: La Isla Calavera'. El antiguo director de los SHIELD ha hablado sobre su participación en el Universo Marvel: "Sería fantástico hacer una película sobre Nick Furia. Siempre he estado abierto a esa posibilidad. Aunque ahora estamos con 'Infinity War', las dos películas de los Vengadores. Después está la cinta de Brie Larson, 'Captain Marvel', en la que, a lo mejor, aparece Nick".

Eso sí, parece que Samuel L. Jackson también hubiera querido estar en 'Black Panther', la futura cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, pues que también habla sobre el tema: "También les pregunté a los chicos de Marvel si Nick Furia aparecería en 'Black Panther'. ¿Acaso el único personaje negro del Universo Marvel no iba a aparecer? La respuesta fue que Nick Furia no estará en Wakanda, que no iba a aparecer".

