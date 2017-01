Samara y una peligrosa advertencia

El terror está muy cerca de volver a las salas. En unas pocas semanas llegará a los cines 'Rings', una de las cintas de este género más esperadas, dado que continúa con el legado de una película tan asentada en la cultura popular como es 'La señal (The Ring)'. 12 años después de que se estrenara la secuela 'The Ring 2', Samara llega con más fuerza que nunca, y es que ella no olvida.

Paramount ha lanzado un nuevo póster sobre la película para continuar con la campaña de promoción. En la imagen, completamente en blanco y negro, vemos a Samara oculta por su larga melena bajo un aviso que ya nos pone los pelos de punta: "Primero lo ves. Entonces mueres". No cabe duda de que el personaje vuelve pisando fuerte y no dudará en acabar con todos los que se interpongan en su camino.

La película ha sufrido varios cambios en su fecha de estreno, ya que en un principio tenía previsto estrenarse a finales de noviembre de 2015. Tras saltar a abril y más tarde a octubre del pasado año, parece que finalmente volveremos a sufrir con esta saga el próximo 10 de febrero en España. F. Javier Gutiérrez se encarga de dirigir el film que cuenta con un reparto encabezado por Bonnie Morgan, Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki y Aimee Teegarden y que espera estrenar nuevo tráiler en los próximos días.

Este nuevo capítulo de la saga que se basa en la original japonesa 'The Ring: El círculo' nos presenta a Julia, una joven cuyo novio se encuentra explorando una subcultura de lo más siniestra relacionada con una misteriosa cinta de vídeo que, siete días después de haberla visto, acaba con tu vida. Ella decide sacrificarse con el objetivo de salvar a su novio, pero esto no hará más que desarrollar un terrorífico descubrimiento.

Fuente: ECartelera