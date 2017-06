Salma Hayek enamorada de "Beatriz at Dinner"

Salma Hayek regresa a la pantalla grande como protagonista con "Beatriz at Dinner", una película sobre inmigración y polarización que parece replicar los sentimientos despertados por el presidente Donald Trump, aunque se escribió mucho antes de que éste llegara a la Casa Blanca.



"No fue hecho a propósito", dijo la actriz mexicana a The Associated Press esta semana en Nueva York, donde se encontraba promocionando la película. "(El guionista) Mike White es un visionario. Yo creo que él vio una situación que está pasando ahora mismo en el mundo, no nada más en Estados Unidos, de polarización antes de que fuera tan obvia para todos los demás".



En la cinta, dirigida por el puertorriqueño Miguel Arteta y que White escribió a mediados de 2015, Hayek da vida a una sanadora holística vegetariana que por circunstancias ajenas a su voluntad se queda a cenar en casa de una clienta adinerada con sus refinados invitados _ incluido un despiadado magnate de bienes raíces interpretado por John Lithgow que ha sido comparado con Trump, que comienza por confundirla con una empleada doméstica y le pregunta de manera burlona si entró al país de manera legal.



La situación se va tornando más incómoda a medida que ambos van chocando sobre temas que incluyen el medio ambiente, la caza, el dinero y la avaricia, además.



"A mí lo que me pasó con la película fue algo muy raro", dijo Hayek. "Cosas que yo veía en el guion empecé a verlas en la vida y no sabía si era porque tenía yo ya el personaje, pero me impresionaba mucho".



La actriz, a cuyo personaje un vecino le mata su cabra, recordó que el año pasado un vecino le mató a su perro en la vida real y citó otros paralelismos con el filme, como una foto de los hijos de Trump posando con un leopardo que cazaron y el reciente retiro de Estados Unidos del acuerdo de París contra el cambio climático.



"O sea, para mí todo tiene tanto que ver con la película que es de verdad increíble el escritor, la visión y el poder de observación que tiene de la gente, de la humanidad", expresó.



Hayek ha recibido grandes elogios por su actuación en este filme y ha sido mencionada como una posible candidata al Oscar, un premio al que fue nominada en el 2003 por su actuación estelar en "Frida". La actriz, quien dijo que ha tenido "mucho contacto con ese mundo" holístico de Beatriz, era perfecta para el rol, según Arteta.



"Salma es una actriz increíble", dijo el realizador a la AP. "Ella es bellísima, es graciosa, pero nosotros queríamos trabajar con ella por la calidad de su persona. Ella tiene una compasión, a ella le gustan los animales también, no tiene ningún problema diciendo la verdad, y estas son las cualidades que le queríamos dar a esta inmigrante mexicana que es trabajadora, inteligente".



"Mi esperanza es que la gente venga a ver 'Beatriz at Dinner' y que reconozcan qué buena actriz que es", expresó.



Si bien Hayek reconoció que esta película la entenderán mejor que nadie los inmigrantes latinos, señaló que todos hemos pasado alguna vez por algún tipo de situación similar.



"Creo que todas las personas vamos a recordar algún momento en donde estábamos en una cena que no podías creer lo que estaba pasando, o estabas en una cena donde te sentiste completamente fuera de lugar, o en un lugar donde alguien en poder inmediatamente te menospreciaba y sentía que era superior a ti y que era cínico al expresar su inconciencia de la vida y la existencia de todo lo demás alrededor".



Hayek dijo que la transformación de Beatriz en cuestión de horas fue "deliciosa" para ella como actriz. Lo que más aprecia de su personaje es su autenticidad.



"Ella está en esta cena de gente que es muy poderosa, con mucho dinero, con mucha sofisticación y pues ella no es nada de eso pero jamás se siente acomplejada. Tampoco se siente impresionada por ellos, tampoco siente la necesidad de estar metida y pertenecer. Se da cuenta de que ella es distinta pero está muy a gusto siendo distinta, los está disfrutando, está tratando de escucharlos, está tratando de entenderlos", señaló.



Esta es la tercera cinta con Hayek que se estrena en 2017, después de "Drunk Parents" y "How to Be a Latin Lover". Y en agosto llegará a la pantalla una más: "The Hitman's Bodyguard", en la que da vida a la esposa presa de un fugitivo interpretado por Samuel L. Jackson.



"Ese personaje es muy pequeño pero de gran responsabilidad. Uno de los productores que ha trabajado ya varias veces conmigo me dijo 'Mira, necesito que crees un personaje que aunque sale tres segundos en la pantalla sea inolvidable porque en eso está basado que funcione toda la película'", relató la actriz. "Lo más divertido es que el personaje (originalmente) era una irlandesa y me dieron la responsabilidad y la oportunidad de rehacerlo y de reconfigurarlo y creo que quedó muy bien".