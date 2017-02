Nuevamente, Feriagro será el epicentro de la Vendimia de Luján de Cuyo , la que además estará acompañada por un festival de cuatro días que incluye actuaciones del humorista mendocino Cacho Garay , así como shows del Chaqueño Palavecino , Los Nocheros y Kevin Johansen + The Nada.





De esta manera, desde este jueves y hasta el domingo se podrá asistir al predio –ubicado en Quintana y Acceso Sur– para ver además a músicos mendocinos, saborear comidas típicas y gozar de espectáculos ecuestres. Las entradas para cada jornada salen $100 y ya están a la venta (ver cronograma).





Para adelantar lo que se vivirá, Diario UNO dialogó con Garay mientras él pedía un café y una tortita con chicharrones en un bar de Luján.





–Estuviste presentándote en la costa argentina, ¿cómo te fue con esos espectáculos de verano?

–Estuve de gira por San Clemente, Santa Teresita y San Bernardo, a 17 años de ganar el campeonato Nacional del Chiste en Videomatch. ¡Una locura! Es verdad que cuando mucha gente dice lo mismo, es porque algo de cierto hay. Se habló mucho de crisis y que estuvo difícil la temporada, y ya sabemos que cuando hay crisis, lo que primero que se resiente es la salida al teatro. Pero tuve la suerte de que, según los críticos de los medios y los productores de la costa argentina, mi show fuera el más visto de la temporada. Hice una gira de dos etapas : 12 funciones en enero y 12 funciones en febrero. En ese período, dicen que fui el más convocante y tuve la obra más vista, lo cual para mí es todo un premio. Pienso que salir al escenario es salir a marcar goles, y eso es una verdadera gloria para mí.





–Participaste en el Festival de La Tonada la semana pasada y hoy estarás en Feriagro, ¿cómo son estos espectáculos que hacés en festivales?

–Dado que suelo presentarme en teatros más que en festivales o fiestas grandes, tengo un espectáculo diferente para estas ocasiones. Además, al ser festivales cuyanos, no siento la necesidad de explicar qué es un "culillo" o un "yerbeado" durante mi monólogo, porque el público habla el mismo idioma que yo. Nuestros modismos causan en el público una reacción más inmediata y espontánea. Lo bueno es que con tantos años de giras y la aparición de discos que se editaron con mis chistes, la gente de otras provincias -al verme- usa palabras bien mendocinas para charlar conmigo.





–Además de tu humor, el domingo estará Rodrigo Galdeano, un representante del chiste mendocino reconocido a nivel nacional. ¿Cómo te llevás con él y su forma?

–¡Muy bien! ¡Rodriguito es un genio! Lo admiro desde que yo era chico (risas). Es más, para un Día del Niño, mi papá me preguntó qué quería y le pedí un LP de Rodrigo Galdeano. Era un discos de pasta, me lo compraron, pero después se me cayó al piso y se me rompió (risas). Como dicen los jóvenes, Rodrigo es lo más. Es un orgullo estar de gira por el país o en Paraguay y Uruguay, y que me pregunten por él. Hay chistes suyos que se han viralizado por WhatsApp. Hay gente que está pendiente de ver si hay más videos de Nelson de Maipú en la web. Me pone muy contento por él.





–El sábado, además, abrís una nueva etapa en la historia de la tradicional hostería del dique Potrerillos...

–Sí, estoy muy feliz. Esa hostería ha tenido épocas brillantes y otras en las que ha estado parada. Ahora, estaba parada, pero le hemos puesto garra y el sábado inauguramos una nueva etapa con un gran show, cuyas entradas (que eran 500) se agotaron apenas las sacamos a la venta. El proyecto surgió con la gente del Sindicato de Petroleros. Se ha refaccionado ese lugar, guardando que conserve su aspecto tradicional. El sábado hacemos una "noche de enamorados", como le hemos puesto, junto con Las Guitarras Latinas y otros artistas. Me estoy tratando de guardar fechas a lo largo del año para estar presente en la hostería lo más posible.





–¿Qué pasó con las giras que ibas a hacer por Canadá y Australia?

–Se pospusieron un poco. El 5 de abril voy a estar en Toronto, Canadá, y a Australia vamos a ir en setiembre, creo. Acá, en Argentina, tengo unos 70 shows confirmados sólo para este año, en el marco de una gira nacional. Pero voy a estar volviendo porque estoy muy entusiasmado con el proyecto del dique Potrerillos, porque Luján es un lugar que amo y esa hostería es una gloria.





Feriagro 2017

Jueves A las 21 La Rienda, Los Cerrillanos, Los Trovadores de Cuyo, Homenaje de Mendoza a Horacio Guarany con Jorge Sosa, Pocho Sosa, Oyarzábal/Navarro, Patricia Cangemi, Lisandro Bertín. Cacho Garay (humor).

Viernes A las 21 Lucas Matías, Los Menducos, Arte Nativo, Los Indios de Ahora, Homenaje a la mujer: Las Viejas Bonitas, con Mariela Contreras, Ini Ceverino, María Eugenia Fernández, Anabel Molina, Patricia Cangemi. Chaqueño Palavecino A las 22 Espectáculo ecuestre: Luján al mundo, con Andrés Iacopini y Dúo Sentimiento.

SÁBADO 18 A las 20 Previa de la Vendimia con juegos y banda de covers A las 22 Vendimia Celebración Malbec con Hernán Piquín. Kevin Johansen + The Nada.

DOMINGO 19 A las 21 Sangre Nueva, Jorge Marziali, Paula Neder y Sebastián Garay, La Huella, Rodrigo Galdeano (humor), Los Nocheros.

A las 22 Espectáculo ecuestre: Luján al mundo con danza y música de Toro centenario