Rostro de mujer para el terror

El actor estadounidense Tom Cruise presentó este lunes en la Ciudad de México su nueva película, La momia, una vuelta de tuerca al mítico personaje de terror que promete mantener la esencia de los clásicos con altas dosis de entretenimiento.El auditorio del Museo Soumaya fue el escenario escogido para que Cruise mantuviera un breve encuentro con sus seguidores antes de la première del largometraje.Para ello estuvo acompañado por el director y guionista de la cinta, Alexander Kurtzman, y las actrices Annabelle Wallis y Sofía Boutella.Cruise fue el último en salir al escenario, y ya desde antes de hacerlo se ganó la complicidad de los asistentes cuando interrumpió, tras bambalinas, a su compañera Wallis con sonidos de ronquidos. "Perdona, no sabía que el micrófono estaba encendido", bromeó el actor cuando hizo su aplaudida aparición.El director de la película aseguró que La momia, que se estrena hoy en nuestras salas, está repleta de "aventura, sustos, humor y emoción; todo lo que amamos de las películas clásicas de monstruos", pero con un toque diferente.Cruise destacó que, ante todo, es "entretenida" y Wallis subrayó los "increíbles" y "poderosos" personajes femeninos del filme.Quien fuera el protagonista de Top gun es también el productor de esta cinta y, según contó el director del filme, fue idea del actor que la protagonista fuera una mujer, dejando de lado las figuras clásicas de las momias del cine de terror donde siempre estos personajes han sido encarnados por hombres.En esta ocasión, una antigua princesa cuyo destino le fue arrebatado injustamente, a pesar de estar enterrada en una tumba en lo más profundo del desierto, se despierta en la época actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años.Para Alexander Kurtzman esta película es completamente feminista: "La princesa Ahmanet había sido criada para heredar el poder de su padre, pero él se lo arrebató al nacer un hijo varón. Su rebelión es muy humana y muy actual".La joven detrás del rostro de la momia, la actriz Sofía Boutella –una argelina criada en Francia y residente en Los Ángeles– defiende a su personaje: "¡Sí, es una película feminista! Soy un monstruo, ¿por qué las mujeres no íbamos a poder ser monstruos? Las mujeres podemos ser muy letales", y agregó que lo que más le gusta de esta película es que los personajes femeninos son fuertes, no son víctimas. "Me encanta Ahmanet, todo lo que le ocurre, sus circunstancias. Nunca se echa para atrás, su existencia es un viaje para lograr lo que quiere", apunta.Su antagonista, la actriz británica Annabelle Wallis, la arqueóloga que se enfrenta a la letal princesa, aseguró que ambas mujeres "son como un espejo que refleja la una en la otra; Jenny lleva toda su vida buscando a esta reina. No la quiere destruir, quiere comprenderla, y creo que hay algo de empatía entre ellas".Aunque sigue el hilo narrativo de la película clásica, La momia introduce el terror en el Londres actual y deja la manipulación del mal en manos de otro clásico, el doctor Jeckyll y su contrario, Hyde, que interpreta Russell Crowe.La momia es la primera de una saga de películas que Universal dedicará a los personajes míticos de las cintas de terror. Este es uno de los pocos estudios que no tiene ninguna propiedad intelectual de superhéroes, y desde hace mucho planeaba sacar de su propia librería los clásicos de monstruos para reanimarlos en películas. El pasado lunes el estudio dio a conocer que el director Bill Condon será el encargado de darle nueva vida a La novia de Frankenstein, que se estrenará en febrero del 2019 como el segundo filme de su nueva serie Universo oscuro. Los futuros títulos incluyen El hombre invisible, con Johnny Depp, y el Monstruo de Frankenstein, con Javier Bardem.