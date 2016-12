Rogue One: una historia de Star Wars, o hasta que la taquilla diga basta

«Rogue One, una historia de Star Wars» es la primera película que dará lugar a un nuevo formato en el mundo Disney-Lucas. Cuenta una historia entre medias de una historia de la saga y otra y, además, cuenta con protagonistas en su mayor parte desconocidos dentro de dicha saga. Ni Han Solo, ni Luke, ni jedis ni malvados al uso. De los clásicos, un Peter Cushing reconstruido por ordenador, al igual que un plano de la princesa Leia y una mínima participación de Darth Vader.



Los verdaderos protagonistas son otros: mercenarios, héroes, espías y un reparto variopinto de edades y nacionalidades (hay un mexicano, un chino, un australiano, un danés...) y también la historia es diferente. Este va a ser el plan de Disney a partir de ahora: una película al año por siempre jamás, al menos hasta que la taquilla diga basta, que no parece que lo vaya a decir. Los productores tienen pensado alternar la clase de historias en dos: las clásicas, con Skywalker, familiares, jedis y demás, que se diferenciarán del resto porque llevarán los números romanos al final de cada filme.



En medio, es decir año sí y año no, otra historia alternativa. Así, este año ha sido la trama que cuenta cómo los rebeldes logran robar los planos de la Estrella de la Muerte, pero los planes son dar otra serie de historias entre las que se cuenta una película basada principalmente en la historia de Han Solo. En 2017 se piensa estrenar Star Wars VIII, que tiene como principal atractivo la presencia de Benecio del Toro. Eso sí, ya no se va a contar con J. J. Abrams sino con otra serie de directores jóvenes que tendrán la particularidad de haber crecido viendo esta saga. Por ejemplo, esta octava entrega la dirigirá Rian Johnson, que fue el responsable de películas como «Looper» y «Breaking Bad».



Personajes alternativos



Volviendo a las precuelas, historias particulares y alternativas, los rumores hablan de profundizar en personajes como los ewoks, Yoda, Obi Wan o incluso Boba Fett, un tipo que, según piensan los ejecutivos de Disney, puede dar mucho juego. De hecho, también se piensa en una serie para televisión, un asunto del que se habló en su momento y luego se abandonó. Ahora toma fuerza cuando se ha sabido que Lucas tiene más de cincuenta historias pensadas, según confesó en petit comité.



El sistema de ejecución de todos estos planes es otra cosa, bastante más complicada por cierto. De hecho, se rumorea que el rodaje de «Rogue One» estuvo lleno de problemas y dudas. Se dice que pocos meses antes del estreno, el director tuvo que reunir a todo el elenco para rodar nuevas escenas porque los jefes no estaban satisfechos del todo con lo conseguido por Edwards. No está claro que el rumor sea cierto, aunque es algo que se suele hacer en muchos rodajes. El problema es que, en este caso, se habría hecho con poco tiempo para el estreno con la dificultad añadida de reunir de nuevo a actores que ya estaban desperdigados en diversos proyectos. Disney desmiente estos rumores porque dice que habría sido imposible estrenarla el día 15 de diciembre. Además, a pesar de todo, no se puede decir que el resultado haya sido malo porque las previsiones de taquilla de la factoría son optimistas al respecto.